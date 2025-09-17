Vogtländischer Kartoffelpapst hält Hof: Lese und Autos wie zu Omas Zeiten

Am 20./21. September ist wieder Kartoffelfest an Gündels Kulturstall. Einer der Höhepunkte ist die Kartoffellese wie zu Omas Zeiten. Ein paar Meter tiefer im Tal dreht sich alles um Oldtimer.

Kartoffellese wie zu Omas Zeiten heißt es am 20. September in Gündels Kulturstall an der Schwarzen Tafel in Reichenbach. Dort findet an diesem Wochenende das Kartoffelfest mit Markttreiben und buntem Programm statt. „Wir hatten ein sehr gutes Kartoffeljahr. Kartoffeln lieben im Sommer zwischen 25 und 30 Grad Celsius, und die hatten wir im...