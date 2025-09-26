Vogtländisches Unternehmen Opfer von Cyberangriff: „Wir kämpfen, um die Produktion am Laufen zu halten“

Bei Wärmetauscher-Produzent Thermofin sind die Firmentöchter in China und Polen ebenfalls betroffen. Durch das Leck flossen auch Mitarbeiter-Daten ab. Das ist die aktuelle Lage.

Wer Kontakt zu dem Unternehmen Thermofin Heinsdorfergrund aufnehmen will, braucht Geduld. Der vogtländische Wärmetauscher-Produzent ist vor ein paar Tagen Opfer eines massiven Cyberangriffs mit Datenabflüssen geworden. Seither ist die 600 Mitarbeiter starke Firma nur eingeschränkt über eine Hotline erreichbar. „Wir setzen alles daran, den... Wer Kontakt zu dem Unternehmen Thermofin Heinsdorfergrund aufnehmen will, braucht Geduld. Der vogtländische Wärmetauscher-Produzent ist vor ein paar Tagen Opfer eines massiven Cyberangriffs mit Datenabflüssen geworden. Seither ist die 600 Mitarbeiter starke Firma nur eingeschränkt über eine Hotline erreichbar. „Wir setzen alles daran, den...