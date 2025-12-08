Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Daniel Hoffmeyer
Reichenbach
Vogtland Philharmonie bringt Märchenhaftes ins Neuberinhaus Reichenbach
Von FP
Das Dezember-Sinfoniekonzert erklingt am Mittwochabend in Reichenbach. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Selten hat die Geschichte eines Hollywood-Trickfilmes Kinder und Erwachsene gleichermaßen so bewegt wie „Der Polarexpress“. Wesentlich zum Erfolg beigetragen hat die episch-sinfonische Filmmusik von Alan Silvestri. Seine Konzert-Suite zu eben jenem Film leitet das Dezember-Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie ein: am Mittwoch, 10....
Mehr Artikel