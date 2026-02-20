MENÜ
Spätestens bis Ende 2030 muss der Landkreis das Asylbewerberheim in Plauen aufgeben.
Spätestens bis Ende 2030 muss der Landkreis das Asylbewerberheim in Plauen aufgeben.
Reichenbach
Vogtland: Suche nach neuer Unterkunft für Asylbewerber läuft
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Das Asylbewerberheim Plauen steht ab Ende 2030 nicht mehr zur Verfügung. Laut Landratsamt werden deshalb aktuell andere Optionen geprüft. Worauf bei der Entscheidung Wert gelegt werden soll.

Im Vogtlandkreis läuft die Suche nach einer neuen Unterkunft für Asylbewerber. Wie das Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, befasse sich die Kreisverwaltung „mit verschiedenen Optionen, die intern geprüft und bewertet werden“.
