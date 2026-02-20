Vogtland: Suche nach neuer Unterkunft für Asylbewerber läuft

Reichenbach
Das Asylbewerberheim Plauen steht ab Ende 2030 nicht mehr zur Verfügung. Laut Landratsamt werden deshalb aktuell andere Optionen geprüft. Worauf bei der Entscheidung Wert gelegt werden soll.
Im Vogtlandkreis läuft die Suche nach einer neuen Unterkunft für Asylbewerber. Wie das Landratsamt auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, befasse sich die Kreisverwaltung „mit verschiedenen Optionen, die intern geprüft und bewertet werden“.
