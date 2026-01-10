MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Vogtlandbahn: Alte Lok lockt neue Leute - Fahren diese jungen Männer bald die S-Bahn nach Leipzig?

Die Auszubildenden Lukas Franke (links), Niclas Hajek und Jonay Sill (vorn) im Fahrerstand der historischen E-Lok.
Die Auszubildenden Lukas Franke (links), Niclas Hajek und Jonay Sill (vorn) im Fahrerstand der historischen E-Lok. Bild: Thomas Voigt
Beim Zwischenstopp in Reichenbach kommt Lukas Moses (rechts) mit Ausbilder Kay Steiner ins Gespräch.
Beim Zwischenstopp in Reichenbach kommt Lukas Moses (rechts) mit Ausbilder Kay Steiner ins Gespräch. Bild: Thomas Voigt
Zugführerin Elke Selbmann gab das Signal zur Weiterfahrt.
Zugführerin Elke Selbmann gab das Signal zur Weiterfahrt. Bild: Thomas Voigt
Die Auszubildenden Lukas Franke (links), Niclas Hajek und Jonay Sill (vorn) im Fahrerstand der historischen E-Lok.
Die Auszubildenden Lukas Franke (links), Niclas Hajek und Jonay Sill (vorn) im Fahrerstand der historischen E-Lok. Bild: Thomas Voigt
Beim Zwischenstopp in Reichenbach kommt Lukas Moses (rechts) mit Ausbilder Kay Steiner ins Gespräch.
Beim Zwischenstopp in Reichenbach kommt Lukas Moses (rechts) mit Ausbilder Kay Steiner ins Gespräch. Bild: Thomas Voigt
Zugführerin Elke Selbmann gab das Signal zur Weiterfahrt.
Zugführerin Elke Selbmann gab das Signal zur Weiterfahrt. Bild: Thomas Voigt
Reichenbach
Vogtlandbahn: Alte Lok lockt neue Leute - Fahren diese jungen Männer bald die S-Bahn nach Leipzig?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lokomotive vom Typ Glauchauer E 11 zog am Samstag trotz miesen Wetters Neugierige nach Reichenbach. Eigentlich wollte die Vogtlandbahn mit dem historischen Zug Azubis finden. Hat das geklappt?

Jetzt ist sich Lukas Moses endgültig sicher: Er will Lokführer werden. Der Blick des 14-Jährigen gleitet auf dem Reichenbacher Bahnhof über die Lokomotive vom Typ Glauchauer E 11. Gerade eben durfte er in der E-Lok aus dem Jahr 1962 schon mal Führerhaus-Luft schnuppern. „Ich war schon beim Tag der offenen Tür der Vogtlandbahn in Neumark...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
13.11.2025
4 min.
Platz für Koffer und kostenloses Surfen: Mit diesen Zügen fahren Vogtländer bald ohne Umsteigen zum Leipziger Flughafen
Die neuen Züge tragen schon die Aufschrift der Länderbahn.
Für Fluggäste mit viel Gepäck sind die neuen Züge der Vogtlandbahn ideal: Viel Stauraum und direkte Verbindungen machen die Reise entspannter. Auf was sich Fahrgäste sonst noch freuen können.
Gunter Niehus
16:07 Uhr
1 min.
Wasserrohrbruch Chemnitz: Störung hält länger an
In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)
Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten sollen noch bis zum Abend andauern.
16:15 Uhr
3 min.
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.
Andreas Bauer
11:00 Uhr
2 min.
Neue Leute gesucht - Vogtlandbahn kommt mit historischer Lok nach Reichenbach
Die Glauchauer E-11 macht am Samstag in Reichenbach Station.
Die Eisenbahnschule der Länderbahn stellt am Samstag in Reichenbach den Ausbildungsberuf Eisenbahner/in vor. Mit dabei: ein altehrwürdiger Reichsbahn-Veteran.
Gunter Niehus
Mehr Artikel