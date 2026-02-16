MENÜ
2024 war Polen Gastland beim Europäischen Bauernmarkt in Plauen - hier die Gruppe Morawica.
2024 war Polen Gastland beim Europäischen Bauernmarkt in Plauen - hier die Gruppe Morawica. Bild: Ellen Liebner
Reichenbach
Vogtlandkreis pflegt Partnerschaft mit polnischem Landkreis Kielce
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Vogtland-Landrat Thomas Hennig war bei seinem Amtskollegen im 750 Kilometer entfernten Kielce zu Gast.

Eine seit mehr als 20 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen dem Vogtlandkreis und dem polnischen Landkreis Kielce ist erneut gepflegt worden: Landrat Thomas Hennig (CDU) war in der vergangenen Woche zu Gesprächen und Begegnungen in der 750 Kilometer entfernten Partnerregion, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Zusammenarbeit zwischen beiden...
