Vom eigenen Zauberstab bis zur Lektion im Wahrsagen: Harry-Potter-Events für Klein und Groß locken nach Reichenbach

Nach einem magischen Tag für die Ferienkinder ruft am 24. Oktober ein Abend für die Erwachsenen. Wollten Sie nicht auch schon immer eine Alraune umtopfen und Zaubertränke mixen?

Für Abwechslung in den Herbstferien sorgt die Jürgen-Fuchs-Bibliothek Reichenbach. In der Reihe Filme für Ferienkinder wird am Donnerstag, 16. Oktober, 14.30 Uhr der Streifen „Harry Potter und der Stein der Weisen" gezeigt. Popcorn und Getränke stehen bereit. Doch beim ersten Teil der Harry-Potter-Film-Saga bleibt es nicht. Es findet ein...