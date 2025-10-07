Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Vom eigenen Zauberstab bis zur Lektion im Wahrsagen: Harry-Potter-Events für Klein und Groß locken nach Reichenbach

Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek widmet sich der Harry-Potter-Film-Saga.
Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek widmet sich der Harry-Potter-Film-Saga. Bild: dpa-Film Warner/Archiv
Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek widmet sich der Harry-Potter-Film-Saga.
Die Jürgen-Fuchs-Bibliothek widmet sich der Harry-Potter-Film-Saga. Bild: dpa-Film Warner/Archiv
Reichenbach
Vom eigenen Zauberstab bis zur Lektion im Wahrsagen: Harry-Potter-Events für Klein und Groß locken nach Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem magischen Tag für die Ferienkinder ruft am 24. Oktober ein Abend für die Erwachsenen. Wollten Sie nicht auch schon immer eine Alraune umtopfen und Zaubertränke mixen?

Für Abwechslung in den Herbstferien sorgt die Jürgen-Fuchs-Bibliothek Reichenbach. In der Reihe Filme für Ferienkinder wird am Donnerstag, 16. Oktober, 14.30 Uhr der Streifen „Harry Potter und der Stein der Weisen“ gezeigt. Popcorn und Getränke stehen bereit. Doch beim ersten Teil der Harry-Potter-Film-Saga bleibt es nicht. Es findet ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
4 min.
Tipps für bunte Herbstferien im Vogtland: Was Ferienkinder und ihre Familien jetzt alles vor der Haustür erleben können
Update
Kürbisse sorgen im Herbst im Freizeitpark Plohn für eine stimmungsvolle Dekoration.
In den Herbstferien vom 6. bis 18. Oktober werden im Vogtlandkreis jede Menge Aktionen für Jung und Alt angeboten. Eine Auswahl.
Gerd Betka
31.07.2025
3 min.
Harry-Potter-Camp im Vogtland: Kräuterkunde ist ein Muss
Campkinder mit Benjamin Amosse an der Kräuterschnecke im Gelände des Schullandheims Limbach.
Die magische Reise nach Hogwarts begeistert erneut Jungen und Mädchen im Schullandheim Limbach. Was sie über die neue Serie denken, zu der gerade die Dreharbeiten begonnen haben.
Gerd Betka
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel