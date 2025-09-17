Warum am Freitag in Reichenbach nicht nur die Göltzschtalbrücke dunkel bleibt

Reichenbach
Wasserturm, Göltzschtalbrücke, Rathaus - Freitagabend bleiben dort die Lichter aus. Geld zu sparen ist nicht der Grund dafür.
Die Beleuchtungen am Rathaus, an der Peter-Paul-Kirche, am Wasserturm und an der Göltzschtalbrücke werden am Freitag ab Sonnenuntergang ausgeschaltet. Der Grund: Die Stadtverwaltung Reichenbach nimmt an diesem Tag an der Earth Night teil. Es geht darum, ein sichtbares Zeichen gegen die Lichtverschmutzung zu setzen. Darunter versteht man...
