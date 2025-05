Warum der Brunnen auf dem Reichenbacher Markt nicht sprudelt

Bauhofmitarbeiter sind auf Fehlersuche gegangen. Am im Vorjahr umgebauten Postplatzbrunnen ist jetzt noch etwas verändert worden.

Der Mai war kühl. Aber Frost ist nicht in Sicht. Insofern reibt man sich verwundert die Augen, weil der Springbrunnen auf dem Markt in Reichenbach noch immer nicht sprudelt. Zumal am Postplatzbrunnen das Wasser längst fließt. „Beim Marktplatzbrunnen ist vermutlich ein Magnetventil defekt“, heißt es aus dem Rathaus. Bauhofmitarbeiter haben...