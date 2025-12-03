Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Reichenbacher Rathaus wurde jetzt der Haushalt beschlossen.
Im Reichenbacher Rathaus wurde jetzt der Haushalt beschlossen. Bild: Gerd Betka/Archiv
Reichenbach
Warum der Reichenbacher Haushalt zum Triple wird
Redakteur
Von Gunter Niehus
Die Reichenbacher Stadträte haben den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Worüber sich der Oberbürgermeister besonders freut.

Die Stadt Reichenbach hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Bei der Abstimmung über das Budget votierten alle anwesenden Stadträte für das Zahlenwerk, das Einnahmen und Ausgaben der Kommunen für 2026 regelt. Was Oberbürgermeister Henry Ruß (Linkspartei) besonders freute: Diese Einstimmigkeit gelang bereits das dritte Jahr in...
