Warum eine Straße in Reichenbach zeitweise dicht ist

Zwischen Rotschau und Schneidenbach gibt es ab Montag keine direkte Verbindung mehr. Wann ist die Straße wieder offen?

Die Straße zwischen den Reichenbacher Ortsteilen Rotschau und Schneidenbach ist ab Montag an einer Stelle dicht. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Konkret muss die Straße K 7810 zwischen der Verbindungsstraße B 94 – K 7811 (Rotschau) und der Ortslage Schneidenbach in Höhe „Am Windrad 2-4“ voll gesperrt werden. Diese Stelle liegt im...