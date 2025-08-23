Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ wird die Straße von Rotschau nach Schneidenbach gesperrt.
Im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ wird die Straße von Rotschau nach Schneidenbach gesperrt. Bild: Gunter Niehus
Im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ wird die Straße von Rotschau nach Schneidenbach gesperrt.
Im Gewerbegebiet „Kaltes Feld“ wird die Straße von Rotschau nach Schneidenbach gesperrt. Bild: Gunter Niehus
Reichenbach
Warum eine Straße in Reichenbach zeitweise dicht ist
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Rotschau und Schneidenbach gibt es ab Montag keine direkte Verbindung mehr. Wann ist die Straße wieder offen?

Die Straße zwischen den Reichenbacher Ortsteilen Rotschau und Schneidenbach ist ab Montag an einer Stelle dicht. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Konkret muss die Straße K 7810 zwischen der Verbindungsstraße B 94 – K 7811 (Rotschau) und der Ortslage Schneidenbach in Höhe „Am Windrad 2-4“ voll gesperrt werden. Diese Stelle liegt im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.07.2025
1 min.
Vogtland: Neun Wochen Verkehrsbehinderungen im Reichenbacher Ortsteil Rotschau
In Rotschau werden ab 14. Juli Stromkabel verlegt.
Wegen der Verlegung von Stromkabeln werden Gehwege und Fahrbahnabschnitte auf drei Straßen gesperrt.
Michael Brandenburg
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
21.08.2025
3 min.
Im zweiten Versuch: Reichenbacher Ortsteil hat wieder eine Jugendfeuerwehr
Ein Teil der Jugendgruppe Schneidenbach mit ihren Betreuern Torsten Jäkel und Konstantin Luick
In Schneidenbach gibt es jetzt wieder eine Jugendgruppe der Feuerwehr. Zur Begrüßung gab es schicke Rucksäcke und Kinogutscheine. Und der Ortsvorsteher hatte noch eine tolle Nachricht im Gepäck.
Petra Steps
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
Mehr Artikel