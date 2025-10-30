Warum Händel in Waldkirchen genau so klingt - der Organist erklärt‘s vor dem Konzert

Reichenbach
Universitätsorganist Wieland Meinhold lädt zum Reformationstag in die Waldkirchener Kirche ein - ein Leckerbissen für Orgel- und Händel-Fans.
Ein Leckerbissen in musikalischer und instrumentaler Hinsicht erwartet die Besucher eines Orgelkonzerts am Freitag in der Waldkirchener Kirche. Universitäts-Organist Wieland Meinhold stellt 17.45 Uhr die Schuster-Wolf-Orgel en détail bei einer Führung vor, spricht über Raffinessen des Instruments und dessen Eigenleben. 18.30 Uhr vertieft der...
