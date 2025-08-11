Warum Häuser auch im Vogtland immer teurer werden: „Billiger zu bauen, funktioniert nicht“

Reichenbach
Die von M & S Immobilien Andreas Stork in Reichenbach verwalteten Wohnungen werden nach und nach von Janine Ziegler Immobilien übernommen. Wo der scheidende Chef die größten Probleme rund ums Bauen sieht.
Andreas Stork ist auf dem Reichenbacher Wohnungsmarkt eine Größe. Einst gehörte er mit dem Unternehmen Malz & Stork (M&S) zu den großen Bauträgern in Reichenbach. Wohngebäude an Händel-, Mozart- und Turnerstraße waren die ersten Eigentums-Blöcke des Unternehmens. Später trennten sich die Wege in Sachen Bau. Die Malzgruppe kümmerte sich...
