Warum sich eine Rockband aus Kanada in Reichenbach zu Hause fühlt

The Damn Truth aus Montreal hat ein Hammer-Konzert im „Bergkeller“ abgeliefert. Elektrisierend, laut und schweißnass. Welche Rolle dabei ein grüner Spielzeug-Trabi spielte.

Diesen Abend im „Bergkeller“ in Reichenbach wird man so schnell nicht vergessen. The Damn Truth aus Montreal lieferte am Donnerstag ein Hammer-Konzert ab. Die gegenseitige Sympathie war greifbar. „Wir sind erst das zweite Mal in Ostdeutschland, aber wir fühlen uns hier zu Hause“, bekannte Sängerin Lee-La Baum. Die Band zeigte sich...