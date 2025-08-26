Warum sich Reichenbachs OB zum Thema Jahresempfang windet

Der Antrag dreier Stadtratsfraktionen ist als unzulässig bewertet worden. Ein geänderter Beschlusstext kam im Verwaltungsausschuss durch. Entscheiden muss der Stadtrat am 1. September.

Soll die Stadt Reichenbach ab 2026 stets zu einem Jahresempfang einladen? Drei Fraktionen, CDU, BI Reichenbach-Mylau/Gewerbeverein/Bitex und FDP, hatten beantragt, den OB damit zu beauftragen. Die Einreicher begründeten das damit, dass bei der Entwicklung der Stadt gemeinschaftliches Miteinander im Fokus stehen müsse. Wertschätzung für all die...