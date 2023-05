Was Goldbeck und Meiser gemeinsam feiern

Exakt 500.000 Tonnen Stahl hat Goldbeck bisher in Treuen verarbeitet. Das Jubiläumsstück ist bei Stammkunde Meiser montiert worden. In einem Punkt hat Goldbeck dem jetzt den Rang abgelaufen.

Oelsnitz/Treuen. Besonderer Moment auf dem Gelände von Meiser Vogtland in Oelsnitz: Hier ist am Mittwoch eine Stahlstütze montiert worden, die aus der 500.000. Tonne Stahl hervorging, die bei Goldbeck in Treuen verarbeitet wurde. Die Stütze trägt fast 50 Unterschriften. Hier hat sich das Team des Stahlbaus von Goldbeck in Treuen verewigt. "Was am 6. November 1992 mit einem ersten Stahlbauteil begann, ist zum jahrzehntelangen Erfolgsrezept geworden", sagt GoldbeckGeschäftsführer Lars Luderer. "Ein Meilenstein!"

Verbaut wurde das Jubiläumsstück bei Meiser Vogtland in Oelsnitz. "Meiser ist ein Stammkunde", so Goldbeck-Geschäftsführer Lars Luderer. "1993 haben wir hier zum ersten Mal für Meiser gebaut", sagt er. Meiser-Geschäftsführer Robert Vièl ergänzt einen Superlativ: "Alles, was hier am Standort gebaut wurde, wurde von Goldbeck gebaut. Wir haben eine fantastische Geschäftsbeziehung", schwärmt der Meiser-Chef. Als familiengeführte Unternehmen würden beide Firmen zudem ähnlich ticken, persönliche Beziehungen bestünden von den Eigentümerfamilien bis auf Mitarbeiterebene. Vièl: "Wir sind ja im Vogtland auch Nachbarn." Die Geschäftsbeziehung läuft zudem in beide Richtungen: Meiser engagiert Goldbeck als Baufirma. Und Goldbeck kauft bei Meiser Bauelemente für eigene Projekte.

Was beide Firmen noch gemeinsam haben: Sie sind die größten produzierenden Wirtschaftsbetriebe der Region. Meiser Vogtland beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter, Goldbeck-Geschäftsführer Lars Luderer gibt die Anzahl der Jobs am Standort Treuen mit 1300 an. Damit haben die Treuener die Oelsnitzer als langjährige Nummer eins bei den Beschäftigtenzahlen im Vogtland abgelöst. Vielleicht nur vorläufig: Denn Meiser baut unterdessen den Standort Oelsnitz weiter aus. Derzeit dreht sich der Kran für einen Erweiterungsbau am Werk 2 im Industriegebiet Johannisberg. Es entsteht eine Halle, die eine weitere Spaltanlage aufnehmen soll. "Hier werden die großen Eisenrollen, die per Bahn in Oelsnitz angeliefert werden, geschnitten", erklärt Steffen Lang, Technischer Leiter von Meiser Vogtland. Auch weitere Lagerkapazitäten für das Ausgangsmaterial der Gitterroste werden geschaffen. Bereits im September soll die neue Halle fertig sein, so Lang.