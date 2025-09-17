Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Weinholdschule: Klassentreffen nach 70 Jahren - „in Reichenbach kann’s immer noch rundgehen“

70 Jahre nach Schulabschluss an der Weinholdschule mit ihrem Weinhold-Denkmal.
70 Jahre nach Schulabschluss an der Weinholdschule mit ihrem Weinhold-Denkmal.
Reichenbach
Weinholdschule: Klassentreffen nach 70 Jahren - „in Reichenbach kann’s immer noch rundgehen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
1955 haben zwei Mädchen- und zwei Knabenklassen die Weinholdschule abgeschlossen. Zum 70-Jährigen gab‘s viel zu reden und zu besichtigen.

70 Jahre nach Schulabschluss in der Reichenbacher Weinholdschule haben sich einstige Schüler wieder an ihrer Bildungsstätte versammelt - im Rahmen eines Klassentreffens, das im Gärtnerhaus Mylau seinen Dreh- und Angelpunkt für Gespräche und eine Rundfahrt mit der Reichenbacher Kleinbahn hatte.
