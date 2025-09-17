Weinholdschule: Klassentreffen nach 70 Jahren - „in Reichenbach kann’s immer noch rundgehen“

1955 haben zwei Mädchen- und zwei Knabenklassen die Weinholdschule abgeschlossen. Zum 70-Jährigen gab‘s viel zu reden und zu besichtigen.

70 Jahre nach Schulabschluss in der Reichenbacher Weinholdschule haben sich einstige Schüler wieder an ihrer Bildungsstätte versammelt - im Rahmen eines Klassentreffens, das im Gärtnerhaus Mylau seinen Dreh- und Angelpunkt für Gespräche und eine Rundfahrt mit der Reichenbacher Kleinbahn hatte.