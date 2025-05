Welche historischen Schätze eine sanierte Villa in Reichenbach bietet

Im Eckhaus Solbrigplatz 6 hat die Woba 3,4 Millionen Euro investiert. Ärzte und die AOK Plus zogen ein. Doch was hat es mit der eigenwilligen Treppenhaus-Bemalung und einem Tor in Blassgrün auf sich?

Vor 22 Monaten zogen die ersten Ärzte mit ihren Praxen in die sanierte Villa am Solbrigplatz 6. Am Donnerstag dieser Woche sind nun auch die Denkmalschutzarbeiten vollendet worden. Sie reichen vom Treppenaufgang bis zum Tor am Mieterparkplatz. Daniela Raschpichler, Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Woba) Reichenbach,...