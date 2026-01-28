Wenn Reichenbacher Kinder im Rollstuhl sitzen: Gehen sie künftig in Hauptmannsgrün zur Schule?

Reichenbach
Durch das Ende des Unterrichts in Haus der Weinhold-Grundschule wird es in Reichenbach vorerst keine barrierefreie Schule geben. Was das für Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung bedeutet.
Die Grundschule Hauptmannsgrün sei eine „Vorzeigeschule“. Dies sagte am Montagabend Aline Reus, Reichenbachs Amtsleiterin für Schulen, bei der Gemeinderatssitzung in Heinsdorfergrund.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.