  • Wenn Reichenbacher Kinder im Rollstuhl sitzen: Gehen sie künftig in Hauptmannsgrün zur Schule?

Bild: David Rötzschke
Reichenbach
Wenn Reichenbacher Kinder im Rollstuhl sitzen: Gehen sie künftig in Hauptmannsgrün zur Schule?
Von Caspar Leder
Durch das Ende des Unterrichts in Haus der Weinhold-Grundschule wird es in Reichenbach vorerst keine barrierefreie Schule geben. Was das für Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung bedeutet.

Die Grundschule Hauptmannsgrün sei eine „Vorzeigeschule“. Dies sagte am Montagabend Aline Reus, Reichenbachs Amtsleiterin für Schulen, bei der Gemeinderatssitzung in Heinsdorfergrund.
Mehr Artikel