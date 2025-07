Wie ein Friedhof im Vogtland auf Vordermann gebracht werden soll

Die Erneuerung von Wegen, Entwässerung und Wasseranschluss soll noch in diesem Jahr in Oberreichenbach erfolgen. Der Technische Ausschuss gab grünes Licht. Was kostet das Ganze?

Die Wege auf dem Friedhof in Oberreichenbach sind durch Starkregen ausgespült. Im Natursteinpflaster der Entwässerung gibt es Verwerfungen, teils haben Baumwurzeln die Steine nach oben gedrückt. Beschwerden von Bürgern mehren sich. Die Stadt will den Zustand jetzt nachhaltig verbessern. Da das Ganze noch 2025 fertiggestellt werden soll, hat...