Jasmin Fröbisch und Sindy Dübler starten den Betreuungsservice Zeitgeschenk im Vogtland.
Jasmin Fröbisch und Sindy Dübler starten den Betreuungsservice Zeitgeschenk im Vogtland. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Wie ein neuer Betreuungsservice im Vogtland Zeit schenken will
Redakteur
Von Gerd Betka
Jasmin Fröbisch und Sindy Dübler sind im Altkreis Reichenbach für Senioren, Kinder und Familien da, die Entlastung im Alltag suchen. Was ist die Idee dahinter? Und kann sich das rechnen?

In der häuslichen Pflege regiert Zeitdruck. Pflegedienste unterliegen einer Minuten-Taktung, die nicht selten via Handy kontrolliert wird. Zeit für einen Plausch nach getaner Arbeit bleibt da kaum. Jasmin Fröbisch (31) und Sindy Dübler (36) wollen das mit ihrem Startup ändern. Am Markt 11 in Reichenbach, links hinter dem Torbogen des...
