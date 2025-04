Wie entfesselt: Vogtland Philharmonie erntet unter Leitung von Alexander Steinitz enthusiastischen Beifall in Reichenbach

Überzeugte der Dirigent Alexander Steinitz das Publikum als potenzieller Chefdirigent? Und ob. Der Abend war voller musikalischer Glanzmomente.

Wie viel von dem, was zu hören ist, geht auf Rechnung des Dirigenten? Wie viel ist dem Orchester zu danken? Was wurde in Proben erarbeitet? Was entwickelte sich in Anwesenheit des Publikums? Fragen wie diese standen im Raum nach dem jüngsten Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie am Mittwoch, 19. März, im Reichenbacher Neuberinhaus, das mit...