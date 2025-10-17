Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sondersitzung des Ortschaftsrates im Mylauer Rathaus war nach einer Minute beendet.
Die Sondersitzung des Ortschaftsrates im Mylauer Rathaus war nach einer Minute beendet. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Wie in einem Ortschaftsrat im Vogtland eine Formsache zur Posse wird
Redakteur
Von Gerd Betka
Eberhard Hummel möchte seit Mai von seinem Mandat in Mylau entbunden werden. Der Ortschaftsrat lehnte das im Juli ab. Eine Sondersitzung am Mittwoch endete ohne Ergebnis.

Für Mittwoch, 18.30 Uhr, ist eine Sondersitzung des Ortschaftsrates in Mylau angesetzt gewesen. Einziger Punkt: das Feststellen des Ausscheidens von Ortschaftsrat Eberhard Hummel (BI Reichenbach-Mylau). Doch dazu kam es nicht. Der stellvertretende Ortsvorsteher Danny Zeiner (AfD), der für Ortschef Thomas Schröder eingesprungen war, wartete...
