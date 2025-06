Zwei Discounter planen Neubauten in Reichenbach: Was bedeutet das für die Menschen im Wohngebiet West?

Die Nahversorgung im Plattenbaugebiet verschlechtert sich seit Jahren. Unternimmt die Stadt zu wenig dagegen? Welche Rolle spielt künftig der seit 2017 geschlossene Diska-Markt am Obermylauer Weg?

Karl-Heinz Hanisch aus Hoyerswerda lässt nicht locker: In einer E-Mail an den Reichenbacher Oberbürgermeister, die in Kopie an die „Freie Presse“ ging, hat er erneut zu den „sich immer mehr verschlechternden Einkaufsbedingungen im Wohngebiet Reichenbach-West“ angefragt. Seine inzwischen 95-jährige Mutter lebt dort.