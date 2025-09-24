„Zwischen Pest und Cholera“: Kita-Beiträge sollen 2026 in Reichenbach erneut steigen

Der Stadtrat entscheidet im Oktober. Höhere Betriebskosten sind der Grund. Kritik wird indes am Freistaat Sachsen laut.

Ab Januar 2026 drohen erneut höhere Elternbeiträge in den Reichenbacher Kindertagesstätten. Der Stadtrat soll darüber am 6. Oktober entscheiden. Der Verwaltungsausschuss empfahl mit sieben Ja- bei vier Nein-Stimmen die von der Verwaltung vorgelegte Variante 1. Hier bleibt es für die Betreuung eines Kindes in der Krippe bei 19 Prozent sowie in...