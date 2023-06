Zypresse soll ehemaliges jüdisches Geschäft in Reichenbach schmücken

Das Grundstück an der Ecke Lange Gasse 9/Museumsstraße in Reichenbach soll wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden. Dieser Wunsch kam bei Stolpersteintouren der vergangenen Jahre auf. Auf der Fläche befand sich einst das Haushaltwarengeschäft Niklas. Die Schaufenster wurden in der Reichspogromnacht 1938 zerstört. Das bestens laufende...