Was ist Freie Presse Espresso?

Freie Presse Espresso ist unser neues Audio-Nachrichtenformat. Einmal am Tag fassen wir hier wichtige Nachrichten in der Region kompakt zusammen, so dass Sie schnell auf dem Laufenden sind.

Unsere Frage an Sie: Gefällt Ihnen, was Sie hören? Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Lassen Sie es uns wissen - nutzen Sie auf unsere kleine Feedback-Umfrage oder schreiben uns eine Mail unter red.online@freiepresse.de oder eine Nachricht via WhatsApp unter der Nummer 01719591627.

Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!