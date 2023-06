Fleisch, Wurst und Backwaren aus der hauseigenen Produktion - im Restaurant viele Spezialitäten gleich vor Ort genießen.

In direkter Nähe zur Autobahn 72 im Dreiländereck Sachsen/Thüringen/Bayern eröffnete 1994 das GLOBUS Vogtlandcenter in Weischlitz - bis heute ein Supermarkt der Superlative und mit einzigartigem Konzept.

Denn neben den 10.000 Quadratmetern Einkaufsfläche finden sich in der Ladenstraße zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs und ein modern eingerichtetes Restaurant.

Ein weiteres Aushängeschild des Hauses sind die handgemachten Produkte wie Fleisch-, Wurst- und Backwaren. Der GLOBUS Supermarkt in Weischlitz versteht sich nämlich nicht nur als Einzelhändler, sondern auch als Produktionsstätte.



Und weil in der Fachmetzgerei und der Meisterbäckerei jede Menge Fachwissen vonnöten ist, werden Mitarbeiter grundsätzlich selbst ausgebildet, erklärt Marktleiterin Kitty Fischer. "Wir investieren viel in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - nicht nur um kompetente Führungskräfte, sondern vor allem Menschen mit Eigenverantwortung auszubilden. Jeder soll sich mit seinen Fähigkeiten bestmöglich selbst einbringen können."

Wie das genau aussehen kann, zeigt ein Blick hinter die Kulissen: In Bäckerei, Metzgerei und im Restaurant des GLOBUS Supermarktes in Weischlitz entsteht jeden Tag ein breites Sortiment an hausgemachten, frischen Lebensmitteln, Snacks und Speisen - von Herz mit Hand und von Menschen, die ihren Beruf als Berufung verstehen.

Meisterbäckerei: Täglich 350 verschiedene Produkte aus der gläsernen Bäckerei

Alleinstellungsmerkmale gibt es im GLOBUS Weischlitz zuhauf. Dazu zählen aber nicht nur die hauseigenen Produkte, das einzigartige Familienkonzept oder das innovative Bezahlsystem Scan&Go, sondern vor allem die echten Unikate im GLOBUS-Personal.

Maik Bockentin ist so ein Original. Ein Original von der Küste. Während die meisten anderen von einem Leben an der See träumen, entschied er sich für den umgekehrten Weg. 2018 zog es ihn von der Ostsee ins beschauliche Vogtland, wo er in Weischlitz Teil der GLOBUS-Familie wurde.

Die Meisterbäckerei des GLOBUS in Weischlitz produziert täglich bis 350 verschiedene Produkte.

Foto: Rico Hinkel

Seinen Meister im Bäckerhandwerk machte er bereits 2012, mehr als zehn Jahre später leitet er nun ein Team aus neun Bäckern und vier Konditoren. Was er an der GLOBUS-Produktion besonders schätzt: "Statt einen Fertigteig aufzubacken, machen wir noch alles selbst. Bei uns in der GLOBUS-Meisterbäckerei vereinen wir traditionelle, handgemachte Backkunst mit modernster Technik."

Moderne Technik im XXL-Format ist auch notwendig, denn in der gläsernen Bäckerei entstehen jeden Monat 30.000 frische Brote und 120.000 Brötchen. Hinzu kommen tausende Kuchen mit Zutaten der Saison sowie Schnitten und Sahneartikel.

Da kommt einiges zusammen, wie der Bäckermeister erklärt: "Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden täglich bis zu 350 verschiedene Sorten Brot, Brötchen, Back- und Konditoreiwaren an. Bei uns verlässt kein Gebäck die Backstube, hinter dem wir nicht hundertprozentig stehen", sagt Maik Bockentin, der gleichzeitig einlädt, das Bäckerhandwerk hautnah mitzuerleben: "Unsere Bäcker und Konditoren stellen die hausgemachten Produkte täglich frisch und nach traditionellem Handwerk vor den Augen unserer Kunden her. Denn gebacken wird nicht hinter verschlossenen Türen, sondern in einer offen einsehbaren Backstube direkt neben der Rollgleite."

Bäckermeister Maik Bockentin und sein Team stehen für traditionelle, handgemachte Backkunst mit modernster Technik.

Foto: Rico Hinkel

Natürlich sei das anfangs ungewohnt gewesen, lacht der Bäckermeister: "Wir arbeiten ja normalerweise im Verborgenen." Mittlerweile schätze er diese besondere Beziehung zu den Kundinnen und Kunden. "So können alle selbst sehen, dass wir bei GLOBUS das Bäcker- und Konditoreihandwerk als echte Kunst verstehen."

Übrigens: Das Brot kommt hier nicht nur in aller Frühe, sondern auch mittags noch einmal frisch aus dem Ofen. Am Rande erwähnt Maik Bockentin stolz noch die hauseigene Konfitüre in neun Sorten, die in sieben weitere Globusmärkte geliefert wird.

Die hauseigene Konfitüre des GLOBUS in Weischlitz wird in sieben weitere Märkte geliefert.

Foto: Rico Hinkel

Wurst- und Fleischspezialitäten aus der eigenen Vollproduktion

Das nächste Original lässt nicht lange auf sich warten: Metzgermeister Mario Schön, der mit seiner ruhigen Art die Vollproduktion der eigenen Fleisch- und Wurstwaren leitet.

"Alles, was über unsere Metzgereitheke geht, stammt aus unserer eigenen Produktion - vom Kochschinken über Wiener Würstchen bis hin zur Räucherware. Wir produzieren in der Metzgerei weit über 60 verschiedene Sorten an Fleisch- und Wurstware", sagst er stolz.

Metzgermeister Mario Schön ist seit fast 30 Jahren bei GLOBUS!

Foto: Rico Hinkel

So kommen monatlich 38 Tonnen Wurst- und Fleischspezialitäten aus der hauseigenen Produktion zusammen. Allein 400 Kilogramm an Rostbratwurst gehen in der Grillzeit an einem Tag über die Theke.

Und irgendwie scheint auch die Zahl 30 hier eine ganze besondere Rolle zu spielen: die erwähnte Metzgereitheke ist mit 30 Metern die längste im Vogtland, das Rindfleisch reift hier ganze 30 Tage und Metzgermeister Mario Schön feiert bald 30-Jähriges! Der gebürtige Hallenser bereichert seit 1994 die GLOBUS-Familie mit seiner ganzen Erfahrung.

Die Metzgertheke des GLOBUS Weischlitz ist mit 30 Metern die längste im Vogtland.

Foto: Rico Hinkel

Er verspricht: "Wir tun viel für beste Qualität: Garantierter Herkunftsnachweis, sofortige Verarbeitung, strenge Kontrollen und traditionelles Handwerk gehören dazu. Von Montag bis Samstag produzieren unsere 14 Metzgerinnen und Metzger täglich frisch für unsere Kunden und vieles wird dabei nach Originalrezepten der Region hergestellt. Verbunden mit der Vielfalt und Regionalität können wir so unsere hausgemachten Produkte zu einem fairen Preis stolz weitergeben."

Eine kulinarische Besonderheit der Metzgerei ist übrigens das Charolais-Rindfleisch, eine Rasse aus Frankreich. "Hier mussten wir einen Kompromiss zwischen unserem regionalen Anspruch und der besten Qualität eingehen. Die Rasse gibt es in Deutschland in dieser Qualität leider nicht, weshalb wir uns für den längeren Weg entschieden haben", gibt der Metzgermeister einen Einblick in die Herstellung der Spezialitäten. "Die Rinder werden artgerecht aufgezogen und mit gesundem, ausgewogenem Futter versorgt."

38 Tonnen Wurst- & Fleischspezialitäten kommen monatlich aus der hauseigenen Produktion zusammen.

Foto: Rico Hinkel

Und welches Produkt aus der Fachmetzgerei ist das beliebteste? "Unser Fleischkäse. Wenn wir den aus unserem Metzgergrill-Angebot in der Ladenstraße nehmen würden, gäbe es mit Sicherheit viel Protest", lacht Mario Schön.

Verweilen und Genießen im GLOBUS-Restaurant

Alles, was in den heiligen Hallen der Bäckerei und Metzgerei entsteht, findet natürlich auch Einzug in die Küche des hauseigenen Restaurants.

Unabhängig vom Einkauf im Supermarkt sind hier alle Gäste willkommen, die ihren Hunger mit kulinarischen Köstlichkeiten stillen möchten. "Bei unserem reichhaltigen Angebot kommt jeder individuelle Geschmack auf seine Kosten", verspricht Restaurantleiterin Monique Seelig.

Im Außenbereich lädt der Biergarten des GLOBUS Restaurant in Weischlitz zum Verweilen ein.

Foto: GLOBUS Weischlitz

"Das täglich wechselnde Angebot reicht von regionalen Spezialitäten über gutbürgerliche und leichte Küche bis hin zu internationalen Gerichten. Wir bedienen ebenso Freunde der traditionellen Küche mit deftigen Gerichten wie Schnitzel oder Roulade wie auch Besucherinnen und Besucher mit vegetarischen Vorlieben, die beispielsweise im Wok zubereitet werden. Klassiker wie Burger, Pizza, aber auch Nudelgerichte und Antipasti dürfen dabei nicht fehlen. Vieles wird live vor den Augen der Gäste zubereitet. Unser Fleisch kommt dabei aus der eigenen Fachmetzgerei und die Backwaren stammen aus der Meisterbäckerei."

Natürlich habe man auch Snacks auf die Hand für unterwegs im Angebot. Viel schöner sei es jedoch, sich einmal eine Auszeit zu gönnen und sich im Restaurant mit 280 Sitzplätzen oder im gemütlichen Biergarten auf der Terrasse kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Im GLOBUS Restaurant kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten.

Foto: Rico Hinkel

"Viele Familien verbinden ihren Wocheneinkauf mit einem Restaurantbesuch", weiß Marktleiterin Kitty Fischer, die allgemein viel Wert auf einen entspannten Besuch für alle Generationen legt.

Das fängt mit kostenfreier Babynahrung an, setzt sich auf der Terrasse mit Riesenrutsche für die Kleinen fort und zieht sich bis in die extra eingerichtete Kinderspielecke.

Das Einkaufserlebnis können kleinere Kinder im Bobbycar erleben und wer eine Körpergröße von 1,10 Meter noch nicht erreicht hat, isst im Restaurant kostenlos - einzige Voraussetzung: eine zahlende Begleitperson.

Das moderne Restaurant des GLOBUS im Vogtlandcenter bietet den Besuchern viele Annehmlichkeiten.

Foto: GLOBUS Weischlitz

Dank WLAN könnten Gäste theoretisch sogar vom Frühstück über den Mittagstisch bis zum Abendbrot im modern eingerichteten Restaurant verbringen, zwischendurch E-Mails checken und am Laptop arbeiten.

Aktuelle GLOBUS Angebote auf einen Blick

GLOBUS Vogtlandcenter

Taltitzer Straße 80 | 08538 Weischlitz

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag sowie samstags: 8 bis 20 Uhr

Freitag: 8 bis 21 Uhr

Mehr Informationen unter www.globus.de/weischlitz