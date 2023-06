Unter diesem Motto können sich die Sportvereine Sportensemble Chemnitz und der Lichtenauer SC e.V. / Sektion Tischtennis über eine Spende freuen!

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum des Ingenieurbüro R. Horak, welches am Freitag, den 09.06.2023 mit über 120 Gästen in der maxlouis - Fabrikküche gefeiert wurde, wurden die Spenden an die Vereine übergeben.

Durch den Geschäftsführer, René Horak, wurden zwei Spendenschecks mit einem Gesamtwert von über 5.000 € überreicht.

Als etabliertes Ingenieurbüro auf dem Gebiet der Bauleitung, Bauüberwachung und Facility Management hat das Unternehmen in den vergangenen 25 Jahren maßgeblich zur Entwicklung und Umsetzung verschiedener Bauprojekte in Chemnitz und Umgebung beigetragen. Dabei wurden erfolgreich komplexe Projekte für Kunden aus verschiedenen Branchen abgewickelt.



Grund genug, um zum 25-jährigen Firmenjubiläum den Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Bauherren für Ihre langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit zu danken.