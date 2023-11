Was passiert, wenn der überlebende Ehegatte wieder heiratet?

Er kann das bindend gewordene Testament anfechten, was zur Folge hat, dass das gemeinschaftliche Testament unwirksam wird. Es gilt dann rückwirkend auf den Tod des erstverstorbenen Ehegatten die gesetzliche Erbfolge. Die Anfechtung muss aber innerhalb eines Jahres nach der Heirat erfolgen. Deshalb sollte eine entsprechende Regelung im Testament aufgenommen werden, um eine nachträgliche Anfechtung auszuschließen.

Ist es möglich, dass unsere Immobilie, die wir unserer Tochter vererben wollen, später auch der Schwiegersohn bekommt?

Ja, dies ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn ihre Tochter nach ihnen verstirbt und der Schwiegersohn die Immobilie dann von ihrer Tochter erbt. Sollte der Schwiegersohn dann wieder heiraten, würde die Immobilie möglicherweise nicht in der Familie bleiben, also ihre Enkelkinder erben, sondern unter Umständen die neue Ehepartnerin. Dies ist häufig aber nicht gewollt und lässt sich aber durch eine entsprechende Regelung im Testament vermeiden. Anwaltliche Beratung ist in diesen Fällen dringend zu empfehlen.

Muss ich zu einem Notar, um ein wirksames Testament zu errichten?

Nein, da das handschriftliche Testament dem notariellen Testament gleichwertig ist. Sie können das Testament allein erstellen, sofern es insgesamt handschriftlich geschrieben und unterschrieben ist. Es ist aber zu empfehlen, dass die Formulierung, z. B. von einem Fachanwalt für Erbrecht vorbereitet wird.

Muss ein handschriftliches Testament an einem bestimmten Ort aufbewahrt werden?

Nein. Die Verwahrung seines eigenhändigen Testaments ist dem Erblasser nicht vorgeschrieben. Er kann sein Testament an jedem beliebigen Ort aufbewahren. Allerdings sollte es gefunden werden. Insofern sollten die künftigen Erben über den Aufbewahrungsort informiert werden. Praktisch sinnvoll ist oft auch die Hinterlegung beim zuständigen Nachlassgericht.

