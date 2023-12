Besteht beim Berliner Testament ein Pflichtteilsrisiko?

Nachteil des Berliner Testamentes ist unter anderem die Belastung des überlebenden Ehegatten mit Pflichtteilsansprüchen. Besteht der Nachlass beispielsweise aus einer Immobilie, kann dies zu Liquiditätsproblemen führen mit der Folge, dass das Haus unter Umständen sogar verkauft werden muss. Durch das "richtige Testament" ist häufig eine Lösung zu erreichen, ohne dass die Kinder auf ihren Pflichtteil verzichten müssen.

Wie kann ich verhindern, dass unsere Schwiegerkinder unser Vermögen erben?

Durch Regelungen im Testament kann verhindert werden, dass nach Ihrem Tod und anschließendem Versterben Ihrer Kinder, die Schwiegerkinder von Ihrem Vermögen profitieren. Häufig besteht der Wunsch, dass in diesem Fall die Enkelkinder das Vermögen, beispielsweise eine Immobilie erhalten und eben nicht die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass die Schwiegerkinder Ihr Vermögen verbrauchen, die Immobilie verkaufen oder wieder heiraten und so die Immobilie quasi in einer anderen Familie enden würde- - zum Nachteil der Enkelkinder.

Was passiert, wenn die Witwe/ Witwer nach dem Tod des Ehegatten wieder heiratet?

Mit der Eheschließung ist der neue Ehepartner erb- und pflichtteilsberechtigt am Nachlass der wiederverheirateten Witwe/

Witwers. Es besteht die Möglichkeit, dass hierdurch Vermögen - auch des vorverstorbenen Ehegatten - an den neuen

Ehepartner abfließt und der Nachlass zu Lasten der gemeinsamen Kinder geschmälert wird. Aus diesem Grund ist

eine testamentarische Regelung in Form einer Wiederverheiratungsklausel dringend zu empfehlen.

