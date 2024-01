Und plötzlich passiert es: Die Waschmaschine geht kaputt, die Heizung streikt oder die Reparatur des Autos lässt sich nicht weiter aufschieben. Wer kennt sie nicht - diese unvorhergesehenen Ausgaben, die man trotz allem irgendwie stemmen muss.

Genau für diese Momente können Kunden der Volksbank Chemnitz eG den easyCreditund die easyCredit-Finanzreserve des Partners TeamBank abschließen und so ihren finanziellen Spielraum erweitern.

Entspannt auf alles vorbereitet sein

Bei Abschluss eines easyCredits kann man sich gleichzeitig eine sogenannte Finanzreserve einrichten und jederzeit Geld abrufen, wenn man es möchte. Wer nichts vom Geld abruft, der bezahlt auch nichts.

Wenn dann die easyCredit-Finanzreserve gebraucht wird, also die Autoreparatur bezahlt oder die neue Waschmaschine heute noch die erste Ladung bewältigen muss, kann der gewünschte Betrag telefonisch, im Kundenportal, per App und selbstverständlich persönlich in einer der Filialen der Volksbank Chemnitz vor Ort abgerufen werden. Dank der SEPA-Echtzeitüberweisung können Kunden meist sofort innerhalb weniger Sekunden über ihre Finanzreserve verfügen.

Finanziellen Spielraum erweitern - immer und überall

So kann jederzeit, von jedem Ort der Welt aus sofort und flexibel auf das Geld zurückgegriffen werden - das ist das Upgrade fürs eigene Portemonnaie. Mehr Informationen zum Sofortkredit von easyCredit gibt es auf der Website der Volksbank Chemnitz oder in einer Filiale der Volksbank Chemnitz vor Ort.

Mitglied werden und Vorteile sichern

Alle Informationen rund um die Mitgliedschaft gibt es hier online oder in einer der Filialen der Volksbank Chemnitz eG vor Ort