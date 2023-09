Am 30. September wird im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden ein bemerkenswertes Jubiläum gefeiert: der 15. Jahrestag der Verleihung des Sächsischen Gründerinnenpreises. Und Sie sind herzlich eingeladen!

Die Verwirklichung eigener Ideen, der mutige Schritt in die Selbstständigkeit oder die Gründung eines eigenen Unternehmens markieren bedeutende Etappen in der beruflichen Entwicklung, die oft mit erheblichen Herausforderungen einhergehen. Der sächsische Gründerinnenpreis ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, um Frauen mit inspirierenden beruflichen Lebensläufen eine Plattform zu bieten, um ihre Ideen in den Vordergrund zu stellen und andere zu motivieren.

In diesem Jahr vergibt das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung bereits zum 15. Mal den Sächsischen Gründerinnenpreis. Dazu lädt die Sächsische Gleichstellungsministerin Katja Meier Sie herzlich zur Jubiläumsfeier im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden ein. Die Preisverleihung für den Sächsischen Gründerinnenpreis wird im Marta-Fraenkel-Saal von 17:00 bis 20:00 Uhr stattfinden. Wir bitten Sie, sich bis spätestens 24. September 2023 hier anzumelden, wenn Sie an der Preisverleihung teilnehmen möchten.

Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung freut sich darauf, Sie zur Festveranstaltung willkommen zu heißen. Diese Veranstaltung widmet sich nicht nur der Ehrung und Vorstellung herausragender Gründerinnen, sondern ist auch ein guter Anlass, um Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Unternehmerinnenkongress "HERausragend"

Im Vorfeld der 15. Verleihung des Sächsischen Gründerinnenpreises wird in diesem Jahr erstmals der Unternehmerinnenkongress "HERausragend" vom sächsischen Landesverband des Verbandes deutscher Unternehmerinnen e. V. organisiert. Neben Workshops bietet dieser Kongress auch Gelegenheit zum Netzwerken.

Für die Teilnahme am Unternehmerinnenkongress "HERausragend" ist eine separate Anmeldung erforderlich. Hier gelangen Sie zum Anmeldeportal.

Wann? Samstag, 30.09.2023 | 17:00 - 21:00 Uhr

Wo? Deutsches Hygiene-Museum Dresden | Lingnerplatz 1, 01069 Dresden

Anmeldung für den Sächsischen Gründerinnenpreis

Anmeldung für den Unternehmerinnenkongress "HERausragend"

Anmeldezeitraum: 11.08.2023 - 24.09.2023