akz-i Mit den Kapseln von Bioenergy Healthcare kann jeder etwas dafür tun, die eigene Sehkraft zu erhalten und die Augen mit wertvollen Nährstoffen zu versorgen.

Nicht nur am 12. Oktober, dem "Welttag des Sehens", wird auf die Bedeutung von guter Sehkraft und gesunden Augen aufmerksam gemacht. Grundsätzlich gilt es, das Bewusstsein für Sehschwächen und Augenkrankheiten zu schärfen und zu zeigen, wie wichtig regelmäßige Augenuntersuchungen sind.

Bei einer unzureichenden Nährstoffzufuhr können Schäden am Auge entstehen - so steigt das Risiko für Erkrankungen wie etwa das Glaukom. Von dieser Erkrankung, die auch als Grüner Star bekannt ist, sind in Deutschland laut Berufsverband der Augenärzte über 900.000 Menschen betroffen (Stand August 2022).¹ Etwa 2.000 von ihnen erblinden jährlich.¹ Eine mangelnde Versorgung des Körpers mit B-Vitaminen kann unter anderem das Risiko für ein Glaukom erhöhen. Das Unternehmen Bioenergy Healthcare hat daher die neuen beh SehNerv-Kapseln entwickelt. Mit ihnen kann jeder einen Beitrag zum Erhalt der Augengesundheit leisten.

Ein Glaukom entsteht häufig dadurch, dass das Kammerwasser im Auge nicht mehr richtig abfließen kann. Ein solcher "Stau" führt dazu, dass der Druck im Auge immer weiter ansteigt. Bei dauerhaft erhöhtem Augeninnendruck werden die Zellen des Sehnervs geschädigt und sterben ab. Auch Personen ohne erhöhten Augeninnendruck können am Glaukom erkranken, dies betrifft etwa 50 Prozent aller Fälle.¹

Ein unterschätztes Risiko für verschiedene Krankheiten steckt in der schwefelhaltigen Aminosäure Homocystein, die in erhöhten Blutkonzentrationen toxisch wirkt.² Homocystein kommt natürlich im Körper vor und wird mithilfe von Vitamin B12 und B9 in die ungefährliche Aminosäure Methionin oder mithilfe von Vitamin B6 in die ungefährliche Aminosäure Cystein umgewandelt. Ein Mangel dieser beiden Vitamine kann zu einem erhöhten Homocysteinspiegel führen. Die Folge: oxidativer Stress und die Schädigung der Blutgefäße.

Das neue Präparat beh SehNerv enthält Citicolin und 6 wichtige B-Vitamine: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure. Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Niacin, Vitamin B6, B12 und Folsäure tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

