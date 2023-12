Die genossenschaftliche Idee macht die Volksbanken Raiffeisenbanken in der Bankenlandschaften einzigartig - und so auch die Volksbank Chemnitz eG. Denn die Regionalbank ist eine eingetragene Genossenschaft. Heißt: Es dreht sich alles um ihre Mitglieder und deren Interessen. Die Mitglieder sind Teil einer starken Gemeinschaft. Denn was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.

Werte, die verbinden

Die Volksbank Chemnitz versteht sich als Wertegemeinschaft und richtet ihr Handeln an klar definierten genossenschaftlichen Werten wie Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, Fairness und Verantwortung aus. Und das Beste: Jeder kann Teil dieser ganz besonderen Gemeinschaft werden: Als Mitglied bei der Volksbank Chemnitz ist man mit einem oder mehreren Geschäftsanteilen an der Bank beteiligt, kann so an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken und gleichzeitig von vielen Vorteilen profitieren.

Mitglied sein lohnt sich

Mitwissen: Auf der jährlichen Vertreterversammlung informiert der Vorstand über alles Wichtige zur Geschäftspolitik der Volksbank Chemnitz. Darüber hinaus kann sich jedes Mitglied jederzeit an die Bank wenden oder sich im Geschäftsbericht über die Geschäftszahlen und Planungen informieren.

Ein Mitglied, eine Stimme - unabhängig davon, wie viele Geschäftsanteile ein Mitglied besitzt. Mit diesem Stimmrecht können die Mitglieder aus ihren Reihen Vertreter wählen, die auf der Vertreterversammlung zum Beispiel den Jahresabschluss genehmigen, über die Verwendung des Gewinns entscheiden und die Besetzung der Kontrollgremien bestimmen.

Eine Mitgliedschaft zahlt sich auch monetär aus, denn die Mitglieder der Volksbank Chemnitz werden am wirtschaftlichen Erfolg des Kreditinstitutes beteiligt. In der Regel erhalten die Bankteilhaber einmal jährlich eine Dividende. Aktuell liegt diese bei 2,0 Prozent p.a.. Außerdem profitieren Mitglieder von weiteren exklusiven Mitgliedervorteilen bei der Bank und ihren Partnern, bspw. Rabatte auf die Kontoführungsgebühr, Zinsvorteile bei Sparbriefen sowie Beitragsvorteile und exklusive Leistungsbausteine bei der R+V Versicherung, der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder für den easyCredit.

Mitglied werden und Vorteile sichern

Alle Informationen rund um die Mitgliedschaft gibt es hier online oder in einer der Filialen der Volksbank Chemnitz eG vor Ort