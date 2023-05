Ein Zuhause, das Sie mit offenen Armen empfängt, eine Atmosphäre, die das Herz erwärmt. Das brauchen Sie, und genauso Ihr Kind. Das Gefühl von Akzeptiert werden, Geborgen- und Beschütztsein - danach sehnen sich Groß und Klein.

Zuhause am schönsten

Ankommen und sich wohlfühlen. Genau so sollte es sein, wenn man über die Türschwelle tritt. Wie ging es Ihnen zuhause, als Sie klein waren? Die Erinnerung ist sofort da - positiv oder negativ. Damit diese für Ihr Kind stets positiv ist, vermitteln Sie ihm: Hier bist du gut aufgehoben, hier kannst du sein, wie du bist, hier wirst du bedingungslos geliebt.

Einen sicheren Rückzugsort schaffen

Lassen Sie Ihr Kind in das Leben der Familie eintauchen, in feste Rituale, die Sicherheit geben. Schaffen Sie ein Zuhause wie einen sicheren Kokon, in dem der Zusammenhalt spürbar ist. Streift das Kind durch das Haus, fühlt es sich immer wie in einer wohltuenden Umarmung, nichts und niemand kann ihm etwas anhaben, es wird unterstützt, wenn es Hilfe braucht, aufgefangen, wenn es fällt, getröstet, wenn es traurig ist und mit ihm gemeinsam gelacht, wenn es fröhlich und albern ist. Von Streitigkeiten wird es abgeschirmt und ferngehalten. Jegliche negative Schwingung kann die Seele, und ganz besonders die kindliche, aus dem Gleichgewicht bringen und taumeln lassen.

Das Kinderzimmer - das Reich der Kleinen

Betritt das Kind sein eigenes Reich, findet es seine Persönlichkeit wieder, seine Interessen und Hobbies. Das Design enthält seine Lieblingsfarben, die Kuscheltiere haben ihren festen Platz. Einige davon sind ständige Begleiter und können es als Glücksbringer im Erwachsenenalter noch sein. Das Kinderzimmer lädt ein zur freien Entfaltung, zum Entdecken und Spielen. Genauso gibt es Orte zum Entspannen. Die Temperatur ist angenehm, dabei ist der Raum in ein warmes Licht getaucht. Vor neugierigen Blicken bleibt das Kind stets bewahrt. Geht es zu Bett, ob nun für den Mittagsschlaf oder wenn der Abend anbricht, wird der Raum verdunkelt - die Sonne oder der Mond und Straßenlaternen werden ausgeblendet.

Häuser, bereit fürs Leben

