Lange Tage, laue Nächte - so schön ist es an der frischen Luft: beobachten wie die Sonne langsam untergeht, spüren, wie ein mildes Lüftchen Kleider und Körper umspielt. Es ist ein ganz besonderes Lebensgefühl im Sommer, das sofort entspannt und dem Alltag spürbar mehr Leichtigkeit verleiht.

Verlagern Sie im Sommer Ihren Lieblingsplatz nach draußen: Für das zweite Wohnzimmer, das direkt an das Haus angrenzt, bieten sich Outdoorpflanzen wie Oliven- und Citrusbäume, Oleander und Eukalyptus an und liefern für das sommerliche Ambiente die perfekte Umrahmung. Accessoires aus Leinen bringen eine natürliche Eleganz, Entspanntheit und Luftigkeit mit ein. Auch Hängesessel, nachhaltige Palettenmöbel mit Sitzpolstern und geknoteten Makramee-Kissen im Boho-Stil eignen sind perfekt für eine schöne Oase, die zum Verweilen einlädt. Mit einem Wohnzimmer draußen haben Sie den idealen Ort zum Ausruhen, zum entspannt sitzen, um Familie und Freunde zu bewirten.



Bei Outdoor-Teppichen, die überall für eine heimelige Atmosphäre sorgen, sind robuste Materialien wichtig, denen UV-Strahlen und Feuchtigkeit nichts ausmachen. Als Basis für den Boden draußen eignen sich Natursteine, Holz und Fliesen. Outdoor Möbel aus Polyrattan gelten als besonders witterungsbeständig und ausbleichresistent. Liegt die Präferenz eher bei Echtholz, sind Eiche, Akazie und Robinie eine Empfehlung. Schließlich wird für das Outdoor Wohnzimmer noch ein Sonnenschutz in Form von Markise, Sonnenschirm oder Pergola benötigt - damit die gemütliche Atmosphäre nach all der Sorgfalt bei der Auswahl von Möbeln und Deko nicht sofort wieder flöten geht. Eine Anbaupergola mit robusten Balken lässt in Kombination mit Rankpflanzen direkt am Haus ein schönes natürliches Dach entstehen. Hochwachsende Gräser, Hecken und große Pflanzkübel, auch Mauern aus Stein, bepflanzte Rankgitter und Flechtzäune aus Weide sind ein toller Sichtschutz und Ihr Eigenheim wird mitsamt dem neuen Lieblingsplatz draußen zu einem behaglichen und sicheren Rückzugsort. Laternen, Lichterketten und große Windlichter sorgen für die passende Beleuchtung; eine Feuerschale mit Funkenschutz, ein Ethanol-Kamin oder ein Mexikoofen für eine lauschige Atmosphäre.



Wenn Sie sich ein Eigenheim zulegen und Wohnträume verwirklichen, haben Sie bei der Gestaltung Ihres Außenbereichs alle Möglichkeiten. Genießen Sie die Freiheit, nutzen Sie den gesamten Raum aus, den das Eigenheim bietet und gestalten Sie daraufhin den Innen- und Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen

