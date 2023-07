Die Hallmann Hörvorsorge-Wochen haben erfolgreich begonnen und setzen ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Gehörgesundheit.

Die Hallmann Hörvorsorge- Wochen haben erfolgreich begonnen und setzen ein starkes Zeichen für die Bedeutung der Gehörgesundheit. Diese Initiative zur Förderung der Hörvorsorge und des bewussten Umgangs mit dem Gehör hat eine positive Resonanz in Freiberg hervorgerufen. "Die Bedeutung des Gehörs für unsere Lebensqualität kann nicht genug betont werden", so Sven Hofmann, Hörakustikmeister in der Stollngasse 4.

Während der Hörvorsorge-Wochen bieten wir kostenlose Hörtests an, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Gehör überprüfen zu lassen. Die Tests sind einfach, schmerzlos und dauern nur wenige Minuten. Sie können wichtige Informationen über das Hörvermögen einer Person liefern und mögliche Hörschäden frühzeitig erkennen. Unsere engagierten Audiologen und Fachleute für Hörvorsorge stehen den Teilnehmern mit umfassender Beratung und Unterstützung zur Seite.

"Darüber hinaus werden wir den ganzen Sommer lang Informationsveranstaltungen abhalten, bei denen Experten über die Bedeutung der Hörvorsorge, die Auswirkungen von Lärm auf das Gehör und Möglichkeiten zur Vorbeugung von Hörschäden sprechen werden. Es wird auch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und individuelle Beratungen zu erhalten.", so Cindy Birkmann, Hörakustikmeisterin aus Zwickau, "Gesundes Hören ist eine wertvolle Ressource, die wir schützen sollten. Die Hörvorsorge- Wochen bieten die perfekte Gelegenheit, um sich über die Bedeutung der Hörvorsorge zu informieren und Maßnahmen zu ergreifen, um das eigene Gehör zu schützen", erläutert Cindy Birkmann.

Die Hörvorsorge-Wochen sind noch in vollem Gange, und wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich uns anzuschließen. Schützen Sie Ihr Gehör, indem Sie an unseren kostenlosen Hörtests teilnehmen und von den Experten Rat erhalten.

