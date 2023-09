Am 23. September locken Modenschauen, Shopping Aktionen, Beauty-Lounges und DJs Modebegeisterte in die Chemnitzer City. Zum größten Inhouse-Shopping Event der Stadt, dem Fashion Day, präsentieren Chemnitzer Modehändler die Trends der kommenden Saison. Ganz neu in diesem Jahr wird es auf der Inneren Klosterstraße eine Streetwear Area powered by solekitchen, Plaze und schmuckstück geben.

Neu in diesem Jahr: Die Hip Hop-Area. Foto: exclusiv events

Hier erwarten die Besucher Hip Hop - und Grafitti Shows, eine Cocktailbar von Moe's Pub, ein DJ, ein Foodtruck von dean&david und Streetstyle Modenschauen.

Am Eventtag, dem 23. September, dürfen sich die Besucher von 10:00 bis 20:00 Uhr auf zahlreiche Aktionen und Specials in ihren Lieblingsgeschäften und -restaurants freuen.

Auf dem Düsseldorfer Platz, auf der Inneren Klosterstraße und auf dem Rosenhof Chemnitz gibt es wieder Modenschauen zu erleben.

Highlight auf dem Düsseldorfer Platz ist die Abschlussmodenschau des international bekannten Chemnitzer Unterwäschelabels bruno banani um 21:00 Uhr.

Außerdem präsentieren auf dem Laufsteg BLOB revival, die Händler der Rathaus Passagen, die Galerie Roter Turm unter anderem mit Calzedonia, Sanetta, die Verheirater sowie die junge Streetstyle Brand WAYN von Influencer Ramy Chris die neuesten Outfit-Trends.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends bilden die spektakulären Lichtprojektionen, welche im Rahmen des Lichterfestivals "Light our Vision" die Häuserfassaden am Düsseldorfer Platz verwandeln werden. Diese einzigartige Phantasiewelt wird von Videoartist Raphael Kurig inszeniert.

Highlights des Fashion Day | 23.09. | 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr:

verschiedene, kostenfreie Beauty-Lounges in der Galerie Roter Turm

Cocktailbar & Foodtruck auf der Inneren Klosterstraße

Breakdance & Graffiti Shows

Präsentation der neuen Kollektion & Candybar bei Peek & Cloppenburg

Straßen DJs, die für das perfekte Ambiente zum Shopping sorgen

Oldtimer auf dem Rosenhof

Exklusive Specials, wie der Batida do Brazil im Brazil oder arabischer Kaffee in der Café & Tee Lounge

Spontanes "Shopping Queen Styling" bei Salon Beauty - Haare & Make-Up zwischen 10 - 15€

Händleraktionen, wie 25% Rabatt auf Gucci Uhren bei Juwelier Roller, Sekt bei Galeria oder gratis Ohrlochstechen bei schmuckstück

Skaterampe auf dem Jakobikirchplatz

20% auf die Rechnung bei Hans im Glück gegen Vorlage eines Fashion Day Kassenzettels

Rabattaktionen in zahlreichen Geschäften & Restaurants

Styling Pagoden von Dietz Coiffeur auf dem Düsseldorfer Platz

Ganztägig Modenschauen auf dem Düsseldorfer Platz, Innere Klosterstraße & auf dem Rosenhof Chemnitz

bruno banani Abschlussmodenschau um 21:00 Uhr

Fashion Show WAYN um 20:30 Uhr mit Fashion Influencer Nils Kretschmer

Hochzeits-Modenschauen mit Die Verheirater um 13:15, 16:15 & 19:45 Uhr

Kindermodenschauen mit Sanetta, um 12:00, 14:00, 16:00 und 18:00 Uhr

Lichtshows im Rahmen von "Light our Vision" auf dem Düsseldorfer Platz um 20:15 Uhr | 20:45 Uhr & 21:30 Uhr

Eventzeit:

Von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Teilnehmende Shopping-Standorte:

Rathaus Passagen, Galerie Roter Turm, Peek & Cloppenburg, Rosenhof Chemnitz

Weitere Informationen:

www.fashionday-chemnitz.de

