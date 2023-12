Auf der Suche nach neuen Ideen für Ausflüge & Veranstaltungen jeglicher Art? Wir stellen Fußballgolf als tolle Ausflugsidee bei Freiberg in Sachsen vor.

Geocaching, Rätseltouren oder Bogenschießen - alles schon erlebt und nun auf der Suche nach frischen Ideen für Ausflüge und Veranstaltungen jeglicher Art?

Ob für Geburtstagsfeiern, Klassenausflüge, Vereinsfeiern oder als Teambuilding-Event mit der Firma: Die Eventlocation des GC Erzgebirge ist genau das richtige, um sich in ein neues aufregendes Freizeitvergnügen zu stürzen.

Wo normalerweise gechipt, gepitcht und geputtet wird, hat eine Ausflugsidee der besonderen Art Einzug gehalten: Footgolf!

Auf dem Areal des Golfclub Erzgebirge e.V. lockt diese einzigartige Kombination aus Fußball und Golf seit kurzem alle Generationen aufs liebevoll gepflegte Grün.

Dabei haben nicht nur erfahrene Fußballer, Hobby-Kicker, Jugendliche oder Kinder ihren Spaß am Spiel: "Sie können sich nicht vorstellen, welche Jubelorgien hier über den Platz hallen, wenn so ein Ball in einem der 50 Zentimeter breiten Löcher versenkt wird. Darunter sind auch Frauen, die normalerweise wenig fürs Kicken übrig haben", freut sich Vereinsvorsitzender Rene Schmitt, der mit seiner Idee für einzigartige Ausflüge ein Alleinstellungsmerkmal für die Region Mittelsachsen geschaffen hat.

Ein Gemeinschaftsraum als extra Location für gesellige Stunden, Service-Angebote wie leckeres Essen und Getränke sowie die Möglichkeit zur Übernachtung runden das Erlebnis ab.

Das Konzept hinter Fußballgolf

Bundesweit gibt es lediglich eine Handvoll Golfclubs mit einem vergleichbaren Footgolf-Angebot. Das mit Abstand schönste befindet sich in der Freiberger Region, in der Nähe von Oederan und einen Steinwurf vom beschaulichen Örtchen Gahlenz entfernt.

Das Konzept ist hier so einfach wie genial: Grüner Rasen, frische Luft, ausreichend Fußbälle und jede Menge Spaß mit guten Freunden, der ganzen Familie oder geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Die idyllische Umgebung und die professionell gestalteten Bahnen schaffen dabei eine Atmosphäre, die bei Geburtstagsfeiern, Klassenausflügen und betrieblichen Events den Teamgeist stärken.

Das Ziel ist denkbar einfach: Wer fürs Einlochen an den insgesamt 24 Löchern die wenigsten Versuche benötigt, gewinnt!

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können nach einer kurzen Einweisung gemeinsam im Team oder gegeneinander antreten. Je nach Gruppengröße wird gleichzeitig an unterschiedlichen Löchern oder gestaffelt gestartet.

Für zusätzlichen Komfort bietet das Team vor Ort die Möglichkeit, Golfcarts zur Fortbewegung zu mieten. Musikalische Begleitung gibt es in Form von Boomboxen, die ebenfalls ausgeliehen werden können.

Ausflugsidee für die kleine Familienfeier bis zum Firmenevent

"Es geht darum, eine gute Zeit zu verbringen und dazu gehört auch eine entsprechende Location", sagt Rene Schmitt, der im vereinseigenen Clubhaus Gruppen bis zu 80 Personen begrüßen kann. "Bei schönem Wetter kommen im Außenbereich mindestens 80 Sitzgelegenheiten dazu. Selbst große Gruppen bis zu 300 Personen sind kein Problem."

So empfiehlt sich der Golfclub Erzgebirge e.V. bei Gahlenz als Ausflugsziel für jede Gelegenheit - von der Feier in Familie wie Geburtstage und Familientreffen bis zum großen Teambuilding Event für die Belegschaft.

Und Vereine, die den Nachwuchs im Fußball ausbilden, können das Gelernte gleich mit einer neuen Herausforderung kombinieren. Oder mit der ganzen Klasse einen Ausflug an den Rand des Erzgebirges - samt Garantie für gute Laune? Warum nicht? Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse verbunden mit der Förderung des Teamgeists sind schließlich auch für Schulklassen nicht die schlechteste Idee.

Golfplatz mit Übernachtungsmöglichkeiten

Wenn Kinder und Erwachsene mit ihren Fußbällen den Golfplatz des GC Erzgebirge e.V. erobern, meldet sich einer ganz gewiss irgendwann: der Hunger. "Ein entsprechendes Catering gehört deshalb natürlich zum optionalen Service", erklärt Rene Schmitt. "Vom Kindergeburtstag bis zur großen Firmenfeier organisieren wir gerne entsprechende kulinarische Angebote und ein individuelles Getränkesortiment."

Tipp: Um das individuelle Rundum-Paket perfekt zu machen, gibt es auf dem Areal der Eventlocation gemütliche Hütten zum Übernachten zu entdecken. Insgesamt 30 Personen können so tagsüber gemeinsam Spaß haben und nach der Feier zufrieden ins Bett fallen. Die Übernachtungsmöglichkeit ist ideal für Klassenausflüge, Geburtstage oder Junggesellenabschiede im kleineren Rahmen. Damit lassen sich der Besuch der Eventlocation und das Abenteuer Footgolf noch ein wenig entspannter genießen.

Und weil das Ganze eben mehr als "nur" Footgolf ist, nennt der Verein das gemeinsame Erlebnis kurzerhand FLOGTOOF - eine Marke, die die sportliche Aktivität mit Annehmlichkeiten wie Clubhaus, Catering und Schlafmöglichkeiten verbindet.

An weiteren Plänen mangelt es dem Vereinschef übrigens nicht: "In den kommenden Monaten wollen wir Flutlicht realisieren, damit der Spaß nicht zwingend mit Sonnenuntergang enden muss. Wenn das Interesse entsprechend groß ist, würden wir gerne auch einen Business-Cup ausrichten."

Preise für Fußballgolf in Gahlenz:

Kinder bis 12 Jahre: 15 Euro

Jugendliche bis 17 Jahre: 20 Euro

Erwachsene ab 18 Jahre: 25 Euro

Spieldauer bei 24 Löchern : rund 3 Stunden

Veranstaltungsort:

Am Golfplatz 1 | 09569 Oederan OT Gahlenz

Sportfreunde Gahlenz e.V.

Am Golfplatz 1 | 09569 Gahlenz

Telefon: 037292439751

E-Mail: info@flogtoof.de

