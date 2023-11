Gemütlich genießen bei einem Ausflug in Freibergs Winter-Weihnachts-Welt mit erzgebirgischem Christmarkt, romantischem Eislaufen im Schloss, funkelnden Schätzen, silbernen Orgelklängen und tiefen Einfahrten ins Silberbergwerk



Freiberger Christmarkt: Original bergmännisch im Erzgebirge

Mitten in Freibergs historischer Altstadt - Teil des UNESCO-Welterbes "Montanregion Erzgebirge/Krušnohoøí" lädt einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands ein. Der original bergmännisch gestaltete Christmarkt öffnet täglich vom 28. November bis 22. Dezember. In der Mitte thront die imposante Pyramide mit Figuren der Bergparade, umgeben von rund 80 liebevoll bergmännisch gestalteten Holzhütten mit typisch erzgebirgischem Angebot und köstlichen Leckereien. Der Stollenanschnitt am 2. Dezember, die "Bergparade im Fackelschein" am 9. Dezember, die "Kleine Bergwerkstatt" zum Basteln für Kinder und das Einläuten der Freiberger Weihnachtsruhe am 22. Dezember lassen die bergmännischen Traditionen lebendig werden. Traditionen neu denken - das können die Organisatoren jedes Jahr aufs Neue. Auch für diese Saison haben sie wieder frische Ideen eingebracht: Entstanden sind das Christmarkt-Sammel-Dippl - eine Tasse mit bergmännischem Spruch und Beruf -, Thementage für Senioren und jüngere Gäste mit Christmas-Partys sowie erstmals eine Christmarkt Speisekarte, der "Tscherper-Zettel".

Ihr Kinderlein kommet! Der Familienweihnachtsmarkt

Der Freiberger Christmarkt ist ein Weihnachtsmarkt für Familien. Für die kleinen Besucher bietet der Markt ein buntes Programm: von Zaubershows über Marionettentheater bis zum Weihnachtszirkus. In der "Kleinen Bergwerkstatt" neben der Ratsapotheke können Kinder Geschenke basteln, die Weihnachtsgeschichte hören und Kleinkunstprogramme erleben. Und wer dem Weihnachtsmann begegnen will, hat dazu täglich 15.30 bis 16.30 Uhr die Chance. Dann ist der "gute Alte" auf dem Christmarkt unterwegs, freut sich über Gedichte, Lieder und verteilt kleine Überraschungen. Ihre Weihnachtswünsche können Kinder dem Weihnachtsmann jeden Montag 16 bis 17 Uhr auf der Bühne mitteilen, dann hält er mit Silberstadtkönigin Sophia die begehrte Weihnachtsmann-Sprechstunde ab. Dies ist auch ein günstiger Moment für schöne Erinnerungsfotos. Natürlich kann man dem Weihnachtsmann auch schreiben und den Wunschzettel in den Briefkasten neben der Bühne stecken. Kurzfilmklassiker für Kinder sendet das Freiberger Kinopolis täglich um 17.30 Uhr am Rathausturm. Hoch im Kurs bei den jüngsten Besuchern steht das Kinderkarussell.

Einkaufen mal anders: authentisch und gemütlich

Boutiquen, Holzkunst, Leder & Schmuck: Besondere Geschenke und Raritäten lassen sich bei einem gemütlichen Bummel durch die festlich beleuchteten Altstadt-Gassen erstöbern. Über 250 oft inhabergeführte Geschäfte bieten persönliche Beratung, ausgefallene Schmuckstücke und traditionelle Handwerkskunst. Verkaufsoffene Sonntage sind am 3. und 17. Dezember geplant. An Samstagen öffnen die meisten bis 18 Uhr.

Eislaufen und Eisstockschießen

Im Schlittschuhlaufen können sich Klein und Groß auf der Eisbahn im Schloss Freundenstein bis 25. Februar 2024 üben. Beim Eisstockschießen kann Treffsicherheit bewiesen werden und in der beheizten Winterbar lässt es sich anschließend gemütliche aufwärmen.

Funkelnde Schätze entdecken

Nebenan wartet ein absolutes Highlight: die wohl schönste und größte Mineralienausstellung der Welt, die terra mineralia. Hier funkeln und glänzen nicht nur die Minerale um die Wette, sondern sicher auch die Augen von Klein und Groß. Mit Allerhand zum Ausprobieren und Mitmachen in der Forschungsreise und nächtlichen Führungen ein Tipp für alle Familien.

Erlebnisführung mit Glühwein-Stop

Spannende und humorvolle Geheimnisse aus 850 Jahren Stadtgeschichte verraten der Nachtwächter oder Gottfried-Silbermanns Haushälterin. Bei Laternen- oder Fackelwanderungen mit Glühweinstopp wird es romantisch.

Silberklang & Handwerkskunst

Bei Konzerten und Führungen erklingen die berühmten Silbermann-Orgeln im Dom. Silberklang erlebbar wird in der historischen Schauwerkstatt des Orgelbauers im Silbermann-Haus.

Abtauchen ins Silberbergwerk

Bei einer Einfahrt ins Silberbergwerk "Reiche Zeche" können Gäste das Abenteuer Bergbau hautnah erleben: In 150 Metern Tiefe gibt die EntdeckerTour nicht nur Einblick in die schwere und gefahrvolle Arbeit der Bergleute unter Tage sondern auch in die virtuelle Silberkammer.

Stadtführungen, Infos & Buchung:

Tourist-Information Silberstadt® Freiberg

Schloßplatz 6

09599 Freiberg

Tel. 03731 273664

freiberg.de/tourismus