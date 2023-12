Gewinnen, sparen und helfen: Beim Gewinnsparen der Volksbank Chemnitz eG haben Sie alles zusammen. Ein Teil Ihres Spieleinsatzes fließt in gemeinnützige Projekte in der Region Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge, der Rest wird gespart. Und Sie nehmen an den monatlichen Verlosungen und den Sonderaktionen teil.

Noch mehr Glücksmomente zu gewinnen

Im Januar 2024 gibt es noch mehr Glücksmomente zu gewinnen: Gewinnsparer haben die Chance, zusätzlich zu den Gewinnen aus der Monatsziehung auf Highlights, Magie und Genuss.

Verlost werden:

25x 25.000 Euro in bar,

150x Musical Reisen für 2 Personen &

250x Jura Kaffee-Vollautomaten.

Und das Beste: Mit jedem Los unterstützen unsere Gewinnsparer gemeinnützige Projekte und Einrichtungen in unserer Region.

Weitere Informationen zum Gewinnsparen gibt es in den Filialen der Volksbank Chemnitz vor Ort oder online.

Sparen mit Gewinnchancen für den guten Zweck

Mit ihrem Gewinnsparlos nehmen Sie automatisch an den 12 Monatsverlosungen und den Zusatzverlosungen teil und haben so die Chance auf attraktive Geldgewinne und/oder Sachpreise.

Als Gewinnsparer legen Sie darüber hinaus ganz bequem Geld beiseite: Von den 5 Euro, die ein Los monatlich kostet, werden 4 Euro gespart. Je nach Lostyp wird Ihnen der gesammelte Sparbetrag monatlich oder jährlich ausgezahlt.

Gewinnsparer helfen beim Helfen, denn mit jedem Gewinnsparlos unterstützen Sie gemeinnützige Einrichtungen. Aus einem Euro Spielanteil fließen 25 Cent in karitative und kulturelle Projekte in Ihrer Region und in unsere Crowdfunding-Initiative "Viele schaffen mehr". So unterstützt das Gewinnsparen Kindergärten, Schulen, Vereine und viele weitere Institutionen und Projekte.

Sichern Sie sich Ihr Gewinnsparlos auf der Website der Volksbank Chemnitz eG oder in einer der Filialen der Volksbank Chemnitz eG.