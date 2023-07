Das Zuhause ist der Rückzugsort eines jeden Menschen - zumindest sollte es so sein. Alles im Raum lässt Schlüsse auf die Person oder die Personen zu, die dort leben. Ohne sie zu kennen könnte man ein Bild von ihnen zeichnen, nur mit den Informationen aus ihren vier Wänden.

Was das Zuhause erzählen kann - Geschichten des Lebens

Wir öffnen die Türen zum privatesten Bereich unseres Lebens - unserem Zuhause.

Bei romantischen, verträumten Personen findet man im Raum wahrscheinlich eher helle, pastellige Töne und florale Elemente. Ist es nicht ganz so ordentlich und liegt hier und da mal etwas herum? Oder präferiert die Person den cleanen, modernen und puristischen Stil mit reduzierten Farben, dafür starken Hell-Dunkel-Kontrasten? Gibt es viele Naturmaterialien, warme Erdfarben und Pflanzen?

Ist da eine Solaranlage auf dem Dach, ein hübsch gepflegter Garten, eine Outdoor-Oase mit vielen Liegemöglichkeiten und Pool oder liegt der Wert eher auf selbst angebautem Obst und Gemüse?

Wie steht es mit Reisefotos und Souvenirs aus dem Urlaub? Liebt die Person das Ursprüngliche, sucht sie Entspannung in der Natur? Ist sie ein Globetrotter, zieht sie mit dem umgebauten Van einfach los und sieht, wo es sie hin verschlägt? Oder sind es doch eher eindrucksvolle Kultur- und Städtereisen, entspannte Wellnesstrips ins Spa und All Inclusive Urlaube?

Individuelle Einzelstücke, unperfekte Do-it-Yourself-Projekte, provokante Kontraste von Farbe und Muster, außergewöhnlicher Materialmix - daran erkennt man, dass jemand einfach sein Ding durchzieht, Ideen, die spontan in den Kopf kommen, einfach versucht umzusetzen. Es muss wohl jemand sein, der kreativ ist, sich nicht groß darum schert, was andere denken: ein Krimskrams hier, ein kitschiges Mitbringsel oder Liebhaber-Stück da. Es passt zu der Person, sie fühlt sich so wohl, und das ist auch gut so.

All das gehört zum eigenen Zuhause - das Licht, die Gerüche, die Wärme, die Atmosphäre. Jedes Zuhause hat den Charakter, den Sie ihm geben und es verströmt eine ganz individuelle Stimmung. Betritt man das Zuhause eines Menschen, wird man von einer besonderen Aura umgeben.

Wenn auch Sie sich ein solches Zuhause schaffen möchten, erwecken Sie mit Ihrem Stil und Ihrer Persönlichkeit Räume und das gesamte Haus zum Leben. Holen Sie sich dafür Inspirationen von den Musterhäusern im UNGER-Park Chemnitz. Diese liefern die Grundlage für Ihr Eigenheim, das Sie mit Ihrer Kreativität und Ihren Ideen gestalten, ein Zuhause für sich und Ihre Liebsten, das einzigartig und die Kulisse für Geschichten Ihres Lebens ist: Entdecken Sie die Musterhausausstellung im UNGER-Park in Chemnitz, direkt an der A4, Ausfahrt Chemnitz Mitte, Donauwörther Straße 5 in 09114 Chemnitz.

Mittwoch bis Sonntag 11-18 Uhr. Eintritt frei!

Alle Informationen auch im Internet unter www.unger-park.de.