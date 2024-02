Ich habe eine eigene Immobilie aber eine geringe Rente. Gern würde ich die Immobilie verkaufen, um meine Rente aufzubessern, gleichzeitig aber auch in der Immobile wohnen bleiben. Geht dies?

Ja dies ist grundsätzlich möglich, allerdings gibt es mehrere Alternativen, wie beispielsweise eine Verrentung der Immobilie. Der Eigentümer verkauft sein Haus und der Käufer garantiert ein meist lebenslanges Wohnrecht und zahlt statt des Kaufpreises eine monatliche Rente. Eine weitere Möglichkeit ist die Einräumung eines Nießbrauchs. Der Vorteil gegenüber einem Wohnrecht liegt darin, dass der Berechtigte die Wohnung noch vermieten kann, wenn er beispielsweise in ein Pflegeheim zieht. Der Nießbrauchsberechtigte erhält auch den um den Wert des Nießbrauchs gekürzten Kaufpreis. Welche dieser Varianten letztendlich wirklich zu empfehlen ist, hängt vom Einzelfall ab. Eine vorherige Beratung durch einen Fachanwalt für Erbrecht ist dringend zu empfehlen.

Wie ist die Rechtslage, wenn mehrere Kinder in einem Testament als Schlusserben eingesetzt werden?

In diesem Fall entsteht eine Erbengemeinschaft. Der Nachlass und somit auch die Immobilie gehört grundsätzlich allen gemeinsam. Die meisten Entscheidungen bezüglich Verwaltung und Veräußerung einer Immobilie müssen dann entweder mehrheitlich oder einstimmig getroffen werden. Dies ist in der Praxis sehr konfliktträchtig und sollte unbedingt vermieden werden. Streit entsteht häufig dann, wenn eines der Kinder ausgezahlt werden oder selbst in die Immobilie einziehen möchte. Der Streit zwischen den Kindern ist dann in der Regel vorprogrammiert. Dies stellt auch eine Gefahr für den überlebenden Ehegatten dar.

Wie kann man den Streit um die Immobilie vermeiden?

Immobilieneigentümer sind gut beraten, durch eine Regelung im Testament einen späteren Erbstreit zwischen Kindern und eventuell dem überlebenden Ehegatten zu verhindern. Eine Teilungsanordnung in Testamenten, Vermächtnisse, lebzeitige Übertragungen oder auch ein Familienpool können dazu beitragen, dass die Objekte nicht zerschlagen werden, sondern im Familienbesitz bleiben. Sinnvoll ist auch, sofern möglich, die Familie vorab in die Gestaltung einzubeziehen.

Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Vortragsveranstaltung "Immobilien richtig verschenken oder vererben" am

29.02.2024, 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kanzlei BSKP, Kaufhausgasse 3, 09599 Freiberg mit begrenzter Teilnehmerzahl beantwortet.

Um Anmeldung unter 03731/26600 oder per E-Mail an Popp@bskp.de wird gebeten.