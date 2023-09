Die Blätter werden bunter, der Wind bläst frischer und wirbelt das Laub wild durch die Gegend - auch die Bäume in der Musterhausausstellung in Chemnitz zeigen ihr prachtvolles, farbenfrohes Kleid. Wir versuchen, die letzten Strahlen der milden goldenen Herbstsonne einzufangen, bevor es Winter wird. Zu jeder Jahreszeit bietet das Eigenheim viel Freiheit zur kreativen Gestaltung, jeder Raum kann passend eingerichtet und dekoriert werden.

Die Sehnsucht nach Wärme und Gemütlichkeit

Wenn im Herbst das nasskalte Wetter draußen tobt, sind wir gern mit unseren Liebsten zuhause, überlegen dabei, wie man die Räume noch gemütlicher gestalten könnte. Werden die Tage dunkler, ist Licht ein entscheidendes Thema. Denn leider ist nicht jeder Oktobertag ein goldener. Und an den grauen, trüben Tagen möchten wir ein lauschiges, heimeliges und behagliches Ambiente, das zum Entspannen einlädt, gleichzeitig das Leben bunter macht, fröhlich und lebendig.



Zur Deko im Herbst gehören allerlei Schätze, die man in der Natur so findet: Pilze, bunte Blätter, Kastanien, Eicheln und Kürbisse, Äpfel, Birnen, Brombeeren, Quitten und Trauben sind typische Funde und Früchte im Oktober, der Monat des Erntedankfestes und von Halloween. Die Farben Gelb, Rot, Orange sowie dunkles Moos-, Tannen- und Kieferngrün tauchen häufig auf, wir mögen warme, erdige Braun- und Beigetöne, den Geruch von Holz, sehnen uns nach Geborgenheit und lassen den Raum durch Kerzen, Lampen und Laternen hell leuchten, sorgen mit Wohnaccessoires aus kuscheliger Wolle für Gemütlichkeit.

Häuser mit Charme und Energie

Wenn Sie sich eigenen Wohnraum wünschen, Einfluss auf jedes einzelne Detail nehmen möchten, dann ist ein Eigenheim die ideale Wahl, welches nach Ihren Vorstellungen geplant und individuell auf Ihre Lebenssituation abgestimmt wird. Ob Bungalow, Stadtvilla oder klassisches Einfamilienhaus: Die Verbindung von gemütlichem Wohngefühl und Energieeffizienz liefern die Musterhäuser im UNGER-Park Chemnitz. Sie können also die goldene Jahreszeit drinnen und draußen genießen, durch die Ausstellung spazieren und die Möglichkeiten des modernen Hausbaus in den Musterhäusern finden:

UNGER-Park Musterhausausstellung Chemnitz, direkt an der A4, Ausfahrt Chemnitz Mitte, Donauwörther Straße 5 in 09114 Chemnitz.

Mittwoch bis Sonntag 11-18 Uhr. Eintritt frei!

Alle Informationen auch im Internet unter www.unger-park.de.