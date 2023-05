Die Woche der pflegenden Angehörigen vom 8. bis 12. Mai würdigt die Leistung der pflegenden An- und Zugehörigen in zahlreichen Veranstaltungen.

Von den aktuell rund 310.000 Pflegebedürftigen in Sachsen werden mehr als vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause von mindestens einem Angehörigen versorgt und betreut. Das sind rund 260.000 Pflegebedürftige- Tendenz steigend. Damit stehen immer mehr Menschen vor der individuell und gesellschaftlich wichtigen Aufgabe, die eigene Wohnung als Ort der Pflege zu organisieren, um dem Pflegebedürftigen damit den Verbleib im vertrauten Quartier weiterhin zu ermöglichen und eine gute Pflege zu gewährleisten. Dabei ist auch der Spagat aus Fürsorge für den Angehörigen und Achtsamkeit auf sich selbst zu meistern. Dieser Einsatz verdient unser aller Respekt und höchste Anerkennung.

Aus diesem Grund führt das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gemeinsam mit zahlreichen Akteuren in den Landkreisen und kreisfreien Städten in diesem Jahr zum zweiten Mal die "Woche der pflegenden Angehörigen" durch. Vom 8. bis 12. Mai, in der Woche vor dem internationalen Tag der Pflege am 12. Mai, sollen zahlreiche Veranstaltungen Informationen und Hilfestellung für pflegende Angehörige bieten. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Wertschätzung ihrer täglichen Leistungen gerichtet werden. Eingerahmt wird die Woche der pflegenden Angehörigen durch zwei zentrale, vom Sozialministerium organisierte Veranstaltungen.

Der Auftakt ist am 8. Mai im Chemnitzer Stadion "An der Gellertstraße". Die Abschlussveranstaltung findet am 12. Mai im Tagungsbereich des Gondwanalands im Zoo Leipzig statt. Beide Veranstaltungen sollen vor allem die pflegenden Angehörigen selbst ansprechen.

Neben Impulsvorträgen, Partnerständen sowie zahlreichen weiteren Vorträgen beschäftigen sich auch kulturelle Beiträge auf unterhaltsame Art und Weise mit dem Thema. Im Verlauf der Woche greifen zudem zahlreiche, dezentral organisierte kleinere Veranstaltungen in zahlreichen Städten und Gemeinden das Thema auf.

Eine Anmeldung zur Teilnahme für ehrenamtlich oder hauptberuflich Pflegende sowie vor allem pflegende Angehörige ist noch möglich unter pflegende-angehoerige@paarmanns.de.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.pflegenetz.sachsen.de/woche-der-pflegenden-angehoerigen.html