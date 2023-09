Das eigene Heim, der eigene Herr sein. Wer träumt nicht davon, irgendwann alles selbst in der Hand zu haben: das Haus so gestalten, wie man es möchte, für die eigene Familie, den Partner, für sich selbst und das eigene Leben. Nie wieder den Vermieter um Erlaubnis fragen, ob man diese oder jene bauliche Veränderung vornehmen kann. Jeder Mensch ist einzigartig, daher auch seine Anforderungen.

Wie der Haustraum Realität wird

In der Musterhausausstellung in Chemnitz präsentieren elf namhafte Unternehmen Häuser für jede Lebenssituation, für schmale Geldbeutel oder angesparte Vermögen, für Singles, Paare, Klein- und Großfamilie. An den Infotagen am 23. und 24. September beantwortet das Fachpersonal vor Ort alle Fragen rund um den Hausbau und sorgt dafür, dass Ihr Traum immer greifbarer, realer und präsenter wird.

Häuser als Energieselbstversorger

Die Nutzung nachhaltiger Rohstoffe und ressourcenschonender Bauweisen geht mit modernster Technik Hand in Hand. Die Speicherung und die optimale Verteilung von Wärme sowie die Gewinnung von Energie aus natürlichen Quellen - Außenluft, Sonne (Solar- und Photovoltaiktechnik), Erdwärme - stehen dabei im Vordergrund. Plusenergie-Häuser benötigen weniger Energie als sie erzeugen und bestehen größtenteils oder vollständig aus recyclebaren Materialien. Das Danhaus Stockholm ist mit dick gedämmter Außenhülle mit Polar-Isolierung und dreifachverglasten Energiesparfenstern sowie der "Hygge"-Klima-Komfort-Wärmepumpe ausgestattet. Eine andere Methode ist die Luft-Luft-Wärmepumpen-Technologie mit integriertem Lüftungssystem zur Wärmerückgewinnung (Haus Family, Streif Haus GmbH). Es wird die regenerative Wärme aus der Abluft des Hauses genutzt, über die Luft vom Boden bis zur Decke homogen verteilt. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wird Wärme aus der Umgebungsluft gewonnen, um damit Wasser für den Heizkreislauf zu erwärmen (Bungalow 127, Hanse Haus GmbH).

Verschiedenste Bauweisen, individuelle Lösungen

Jedes einzelne der liebevoll eingerichteten Häuser überzeugt mit seinem eigenen Charakter und Charme - ob moderne und puristische Bauweise mit klarer Linienführung und durchdachter Formensprache bis hin zu extravagantem, verwinkeltem Zuschnitt. Einige Häuser haben eine offene, kommunikative Raumaufteilung, andere klar abgetrennte Bereiche. Die Fachberater zeigen gern wie sich der flexible Grundriss Ihren Wünschen anpassen lässt, zudem kreative Möglichkeiten zur Erweiterung der Fläche, etwa durch einen Wintergarten oder Zubau mit Flachdach, der Wohnen und Arbeiten vereint. Bungalows verschiedener Größen - auch als Winkelbungalow - ermöglichen das barrierefreie Leben auf einer Ebene und sind für alle Altersgruppen interessant. Die Musterhäuser vereinen einzigartige Architektur mit modernster Ausstattung, höchster Energieeffizienz und bestem Wohnkomfort.

Infotage der Musterhausausstellung Chemnitz am 23. und 24. September 2023: UNGER-Park Chemnitz, direkt an der A4, Ausfahrt Chemnitz Mitte, Donauwörther Straße 5 in 09114 Chemnitz.

Geöffnet ist jeweils 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter www.unger-park.de