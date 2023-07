Lehrkräfte gesucht: Zweiter Standort des TUDIAS Studienkollegs öffnet seine Türen in Freiberg.

Mitte September öffnet in Freiberg ein zweiter Standort des TUDIAS Studienkollegs seine Türen für internationale Studierende: Ziel ist es, die Studierenden auf ein Studium an der TU Bergakademie Freiberg vorzubereiten, insbesondere in den technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Dabei werden die Studierenden sowohl am Hauptstandort in Dresden als auch in Freiberg durch erfahrene Lehrkräfte unterstützt.

Die Studienvorbereitung erfolgt in kleinen Gruppen und ausgerichtet am zukünftigen Studiengang. Sie beinhaltet neben der Deutschausbildung den Fachunterricht in Mathematik, Physik, Chemie und Informatik sowie die jeweilige Fachsprache.

Zur Verstärkung des Freiberger Studienkolleg-Teams werden noch Lehrbeauftragte auf Honorarbasis mit Lehrerfahrung in den Fächern Physik, Mathematik, Chemie und Informatik gesucht, die nicht nur Begeisterung für ihr Fach, sondern auch für die Arbeit mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen mitbringen. Die Lehraufträge umfassen dabei je nach Fach 4 bis 8 Unterrichtseinheiten pro Woche.

Zielgruppe des neuen Studienkollegs sind internationale Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Schulabschluss zwar im Heimatland zum Studium berechtigt, in Deutschland aber nicht als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird. Die einjährigen Vorbereitungskurse schließen mit einer Abschlussprüfung ab, mit deren Bestehen der Eintritt ins Fachstudium erfolgen kann.

Das Internationale Universitätszentrum der TU Bergakademie Freiberg freut sich auf Bewerbungen interessierter Lehrkräfte. Lehrkräfte im Ruhestand oder in Elternzeit sind uns herzlich willkommen.

Kontakt:

TU Bergakademie Freiberg

Internationales Universitätszentrum/ Sprachen

Katja Polanski

Prüferstraße 2, 09599 Freiberg

studienkolleg@iuz.tu-freiberg.de

+49 3731 394390