Jedes Jahr verlost Jan Gleitsmann gebrauchte Küchen, die von den Vorbesitzern gegen eine vom Ponitzer Küchenbauer neu geplante Küche ausgetauscht wurde.

"Wir sind überglücklich und möchten uns bei Herrn Gleitsmann recht herzlich bedanken. Seine Hilfsbereitschaft und fachliche Kompetenz werden wir nie vergessen. Endlich war die Glücksfee mal auf unserer Seite", fassten die Gewinner Familie Wolper freudestrahlend zusammen.

Mit Hilfe von Freunden und einem Transporter wurden die Einzelteile der Küche aus dem Lager des Küchenbauers nach Meerane gebracht, um dort fachgerecht aufgebaut zu werden.

"Um den Einbau abzurunden, habe ich der kleinen Familie ein hochwertiges Beleuchtungsset und ein vorrätiges Ceranfeld im Wert von 500 Euro obendrauf gelegt. Das Schicksal der Familie hat mich so berührend, dass ich letztlich helfen musste. Menschen die unfreiwillig in Not geraten, müssen einfach unterstützt werden, gerade auch im einheimischen Umfeld. Dass Familie Wolper die Küche, die sie so sehr benötigten, gewonnen haben, freut mich ganz besonders", ergänzte Jan Gleitsmann abschließend.

Der Küchenbauer - Jan Gleitsmann

Gößnitzer Strasse 15 | 04639 Ponitz

Web: kuechenbauer-gleitsmann.de

Telefon: 037 64-17 33 11

E-Mail: info@gleitsmann-kuechenmontage.de