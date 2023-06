TAC Automobile in Freiberg ist der kompetente Partner rund ums Auto. Von Autoreparatur über An- & Verkauf von Fahrzeugen bis zur Wohnmobilvermietung.

Geht es nach dem Volksmund, dann ist und bleibt das Auto der Deutschen liebstes Kind. Das eigene Fahrzeug ist mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Es ist ein Symbol für maximale Freiheit.

So bedeutungsvoll das Auto ist, so wichtig ist für viele auch ein vertrauensvoller Partner, der sich um alle Belange rund ums Auto kümmert.

Im Raum Mittelsachsen setzen viele Stammkunden dabei auf das Know-how von TAC Automobile in Freiberg. Egal, ob es um den Kauf eines neuen Autos, die Wartung und Reparatur des aktuellen Fahrzeugs oder die Instandsetzung nach einem Unfall geht - mit viel Herz und Sachverstand stehen die Mitarbeiter mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Fachwissen zur Seite.

Und wer die eingangs erwähnte Freiheit im Urlaub voll auskosten will, sollte sich bei TAC Automobile ein Wohnmobil mieten.

Kaufen & verkaufen: Neue Fahrzeuge und Gebrauchtwagen

2007 ist TAC Automobile als Selbsthilfewerkstatt mit drei Mitarbeitern am Freiberger Standort Berthelsdorfer Straße 164 gestartet.

Die Kernkompetenz rund um die professionellen Leistungen einer Werkstatt wurden genau zehn Jahre später um einen weiteren Standort an der Himmelfahrtsgasse 25 in Freiberg erweitert.

Seitdem hat sich der Experte rund ums Auto außerdem als Händler auf den Ankauf und Verkauf von EU-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen spezialisiert.

So genießt TAC Automobile heute nicht nur aufgrund der Leistungen in der Meisterwerkstatt einen sehr guten Ruf. Auch beim Verkauf von Fahrzeugen vertrauen immer mehr Stammkunden dem Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei TAC.

Mittlerweile suchen sogar Kundinnen und Kunden aus den sächsischen Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig das 15-köpfige Team auf, um sich beim Kauf von Neuwagen oder gebrauchten Fahrzeugen beraten zu lassen und Probefahrten zu vereinbaren.

"Wir haben uns auf keine Marke spezialisiert, um das größtmögliche Angebot zu garantieren. Ob Kleinwagen, Limousine oder SUV, bei uns findet jeder das passende Auto", sagt Geschäftsführer Alexander Fritzsche, dessen Team sich auf Wunsch um die passende Finanzierungen über die Partnerbank kümmert. Auch über Angebote und Leistungen wie Leasing oder Garantieverlängerung werden Kundinnen und Kunden kompetent beraten.

Ergänzend zum An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen bietet TAC Automobile auch Ersatzteile, Autozubehör und Reifen zum fairen Preis.

Die Suche nach dem passenden Auto kann übrigens bequem auch online erfolgen: Einfach über diesen Link im Fahrzeugbestand stöbern oder die Suche eingrenzen nach Kategorie, Marke, Modell und Preisspanne.

Von der Wartung bis zum Unfallschaden: Die Top-Werkstatt in Freiberg

Damit die Freude am eigenen Auto auch lange anhält, empfiehlt sich ein Partner mit jahrelanger Erfahrung rund um die Leistungen einer professionellen Autowerkstatt. Willkommen in der erstklassigen Meisterwerkstatt für alle Fahrzeugbedürfnisse!

Das engagierte Team aus erfahrenen Kfz-Meistern und Kfz-Mechatronikern steht am Standort Himmelfahrtsgasse 25 jederzeit zur Verfügung, um den Wagen in Topform zu halten - unabhängig von Marke und Modell.

Dabei bietet TAC Automobile mit Inspektion, Wartung, Reparatur sowie der kompletten Instandsetzung nach einem Unfall alle Arten der Instandhaltung an - von Haupt- und Abgasuntersuchungen bis hin zu Serviceleistungen nach Herstellervorgaben, die allen technischen Anforderungen entsprechen!

So sorgt die Autoglaserei dafür, dass das Fahrzeug immer mit klaren und intakten Scheiben unterwegs ist. Egal, ob es sich um einen kleinen Steinschlag handelt oder um den Austausch einer Windschutzscheibe - die Spezialisten kümmern sich um die Reparatur oder den Ersatz mit höchster Sorgfalt und Präzision.

Auch die Mitarbeiter für Lack- und Karosseriearbeiten sind Meister ihres Fachs! Von kleinen Kratzern und Dellen bis hin zur umfangreichen Fahrzeugrestaurierung bietet TAC Automobile professionelle Lösungen, um den Wagen wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Die Experten der Motoreninstandsetzung kümmern sich um die Leistungsoptimierung und Reparatur von Motoren, während der Reifenservice sicherstellt, dass Fahrzeughalter zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs sind.

Sollte der Schaden nach einem Unfall doch mal etwas größer ausfallen, kümmert sich das Team gerne um die komplette Instandsetzung samt Gutachten und Abwicklung der Versicherung.

Autotuning, Veredelung und Fahrzeugpflege

Die Serviceleistungen bei TAC Automobile gehen jedoch weit über die übliche Instandhaltung hinaus. Denn das Team verfügt ebenso bei Fahrwerksumbauten und Tuning über umfangreiches Know-how und Erfahrung, um das Auto in Sachen Leistung und Handling für individuelle Anforderungen auf höchstem Niveau zu optimieren.

Veredelungsmaßnahmen wie Lackversiegelungen und Folierungen verleihen dem Fahrzeug darüber hinaus einen einzigartigen Look.

Seit 2022 gibt es übrigens einen zusätzlichen Service, der sich auf die Aufbereitung von Fahrzeugen spezialisiert hat. Dabei ist es egal, ob es nur um die regelmäßige Reinigung geht oder um Leasingrückläufer und anspruchsvolle Oldtimer.

Bei TAC Automobile sind alle Fahrzeuge bekannter Marken bestens aufgehoben, wenn es um professionelle Autopflege geht.

Um während Wartungen, Reparaturen, Umbauarbeiten oder Maßnahmen der Autopflege jederzeit mobil zu bleiben, stellt TAC gerne auch Leihwagen zum Mieten zur Verfügung.

Urlaub im Wohnmobil? Jetzt Wohnmobil mieten!

Sie planen eine Reise durchs Land und wollen sich einfach mal treiben lassen? Sie möchten im Urlaub flexibel sein und die größtmögliche Freiheit erleben? Einen Roadtrip ohne Ziel und Camping, wo es gerade am schönsten ist - ohne auf Komfort zu verzichten? Dann empfiehlt es sich, über ein Wohnmobil nachzudenken.

Klar, ein eigener Camper ist nicht gerade billig und benötigt nach der Reise einen sicheren Stellplatz. Abhilfe schafft der Wohnmobil-Vermieter TAC Automobile in Freiberg!

Hier können Interessierte ihr Wohnmobil zwischen 80 und 120 Euro pro Tag - je nach Saison - mieten. Eine Grundausstattung für 6 Personen ist inklusive.

Bei einer Mietdauer über 14 Tage sind übrigens alle Kilometer kostenfrei. Bei einer Dauer des Urlaubs unter 14 Tage sind 300 Kilometer am Tag inklusive.

Sie haben bereits einen Wohnwagen oder ein eigenes Wohnmobil? Wunderbar! Dann kümmert sich das TAC-Team gerne um den Check vor der langersehnten Reise. Freie Termine sind über die Website einsehbar.

Alle Informationen rund um Service und Vermietung von Wohnmobilen gibt es hier:

Die Autowerkstatt für Selbermacher

Hobby-Schrauber, die am Auto gerne noch selbst Hand anlegen, mieten am besten die Hebebühnen in der Selbsthilfewerkstatt am Standort Berthelsdorfer Straße 164.

Hier gibt es die Möglichkeit, das Fahrzeug eigenständig zu reparieren oder den Service durchzuführen. Ob Bremsen, Reifen oder Auspuff - alle benötigten Werkzeuge sind vor Ort vorhanden und im Mietpreis enthalten oder werden separat in einer Preisliste aufgeführt.

Wer spezielle Werkzeuge wünscht, sollte dies bei der Vereinbarung des Termins gleich mit angeben. Falls Ersatzteile benötigt werden, können die Mitarbeiter vor Ort diese gerne mit bestellen.

Auch bei allen aufkommenden Fragen stehen die Kfz-Experten in der Autowerkstatt gerne zur Seite. Wichtig: Bei Hilfeleistungen fallen zusätzliche Kosten an.

Termine sollten mindestens eine Woche im Voraus unter 03731 201143 oder auf der Homepage vereinbart werden.

TAC Automobile Freiberg I

Berthelsdorfer Straße 164 | 09599 Freiberg

Telefon: 03731 201143

E-Mail: info@tac-freiberg.de

TAC Automobile Freiberg II

Himmelfahrtsgasse 25 | 09599 Freiberg

Telefon: 03731 1640557

Öffnungszeiten

Mo-Fr: 9 - 18 Uhr

Sa: 9 - 12 Uhr

